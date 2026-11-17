Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 321. Theo lịch âm hôm nay 17.11 nhằm ngày mùng 9 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Ất Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 17.11 là ngày Ất Mùi ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Ngày 17.11 là ngày gì đặc biệt?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 17.11 là ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Trong lịch sử thế giới, ngày 17.11.1869 là ngày khánh thành kênh đào Suez. Được xây dựng từ năm 1859, kênh đào Suez nằm trên lãnh thổ Ai Cập. Con kênh có chiều dài hơn 193 km, nối biển Địa Trung Hải với biển Đỏ thuộc Ấn Độ Dương.

Đây là tuyến đường vô cùng quan trọng, giúp lưu thông hàng hóa trực tiếp giữa châu Âu và châu Á mà không phải vòng qua châu Phi. Kể từ khi được mở cửa lưu thông, kênh đào Suez đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của giao thương thế giới.

Khoảng 12% dòng chảy thương mại của thế giới lưu thông qua tuyến đường thủy quan trọng này, giúp mang lại một trong những nguồn thu ngoại tệ hàng đầu cho Ai Cập.