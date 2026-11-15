Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11: Trúng đài Đà Lạt nhờ dãy số may mắn

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng nguyên cây vé số đài Đà Lạt. Các vé này có cùng dãy số may mắn.

Nguyên cây vé số trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 đài Đà Lạt xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, 160 vé khách mua có dãy 7747, trúng giải năm xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11, tổng trị giá 160 triệu đồng. Đại lý tiết lộ người trúng đã chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé và bất ngờ gặp may.

Xổ số ngày 15 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 214252, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 727942 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 010031.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đã bán trúng 3 cây vé số 480 tờ đài Hậu Giang cho 1 khách, mỗi cây vé số trị giá 16 triệu đồng. Cụ thể, 480 vé có dãy số cuối là 26, trúng giải tám xổ số Hậu Giang ngày 14 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng đã chi 4,8 triệu mua vé, bất ngờ trúng toàn bộ. Dù là giải tám, tuy nhiên với đại lý, trúng số là điều may mắn cho khách hàng.

Đại lý vé số Anh Đào ở Đồng Nai thông báo đã bán trúng 16 vé trúng giải tư xổ số TP.HCM ngày 14 tháng 11. Các vé có dãy số cuối may mắn là 78485, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách mua trước giờ xổ số.