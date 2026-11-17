Mặc dù Wi-Fi 7 hứa hẹn tốc độ lý thuyết lên tới 23 Gbps, nhưng trong thực tế, đây là tốc độ khó có thể đạt được. Các nhược điểm của chuẩn kết nối ra mắt từ năm 2024 có thể kể đến gồm độ ổn định kém, khả năng xuyên tường yếu và phạm vi phủ sóng hạn chế. Để khắc phục những hạn chế này, Wi-Fi 8 đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ được phê duyệt vào năm 2028.

Mặc dù đã có một số router Wi-Fi 8 trên thị trường, nhưng người dùng vẫn chưa thể tận dụng sức mạnh của chúng ẢNH: ASUS

Được gọi là 802.11bn, chuẩn Wi-Fi 8 nhấn mạnh vào tính nhất quán và ổn định, nhằm giảm thiểu các sự cố chập chờn và tín hiệu yếu trong các ngôi nhà hoặc tòa nhà chung cư đông đúc. Dự kiến, Wi-Fi 8 sẽ cải thiện thông lượng lên tới 25% trong các tình huống tín hiệu yếu, giảm 25% số gói tin bị mất và giảm 25% độ trễ khi tín hiệu yếu. Kết quả này có được nhờ cách các điểm truy cập hoạt động cùng nhau, cho phép chúng phối hợp hiệu quả hơn khi truyền tín hiệu.

Đây chưa phải là thời điểm phù hợp để mua router Wi-Fi 8

Các công ty như ASUS và TP-Link đã nhanh chóng giới thiệu router Wi-Fi 8 đầu tiên dựa trên bản dự thảo về tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, mặc dù người dùng có thể mua những router Wi-Fi 8 từ các thương hiệu này, sự khác biệt về hiệu suất so với Wi-Fi 7 vẫn chưa rõ ràng.

Lý do là để tận dụng tối đa công nghệ mới, không chỉ người dùng cần router Wi-Fi 8 mà các thiết bị kết nối (như smartphone, laptop,…) đều cần hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 8. Do đó, việc đầu tư vào router Wi-Fi 8 hiện tại có thể không mang lại lợi ích ngay lập tức, thay vào đó, đây chỉ được xem là một bước chuẩn bị cho tương lai.

Cuối cùng, Wi-Fi 8 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho những người sống trong môi trường đông đúc hoặc sử dụng hệ thống mạng lưới Mesh. Tuy nhiên, người dùng cần kiên nhẫn chờ đợi 1 hoặc 2 năm trước khi có thể trải nghiệm những cải tiến này.

Trong thời gian chờ đợi, Wi-Fi 7 vẫn là một lựa chọn hợp lý cho những ai đang tìm kiếm router mới. Việc đặt router ở vị trí trung tâm cũng có thể cải thiện hiệu suất kết nối hơn bất kỳ tiêu chuẩn mới nào.