TP-Link trình làng router Wi-Fi 8 đầu tiên trên thế giới

Phong Đỗ
30/05/2026 10:21 GMT+7

Trong khi Wi-Fi 7 còn đang lạ lẫm thì gã khổng lồ mạng TP-Link đã đi trước thời đại với mẫu router Wi-Fi 8 đầu tiên.

Đường đua công nghệ mạng không dây vừa được kích nổ bằng một thông báo từ TP-Link. Thương hiệu thiết bị mạng top đầu thế giới vừa chính thức vén màn lộ trình phát triển các dòng sản phẩm Wi-Fi 8 thế hệ mới, trong đó có mẫu router cao cấp Archer 8 được ấn định mở bán vào ngày 8.10 năm nay.

Hình ảnh router Wi-Fi 8 đầu tiên trên thế giới của TP-Link

TP-Link chốt lịch tung router Wi-Fi 8 đầu tiên

Bước đi đầy táo bạo của TP-Link diễn ra trong bối cảnh bộ tiêu chuẩn Wi-Fi 8 toàn cầu dự kiến phải đến tận tháng 3.2028 mới được Liên minh Wi-Fi phê duyệt hoàn chỉnh. 

Khác với các thế hệ mạng trước đây vốn chỉ tập trung vào việc nhồi nhét băng thông để quảng cáo tốc độ, Wi-Fi 8 được định vị là cuộc cách mạng về độ tin cậy. Dù vẫn giữ nguyên cấu trúc 3 băng tần (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) và tốc độ lý thuyết 48 Gbps từ thời Wi-Fi 7, Archer 8 của TP-Link sẽ chuyển trọng tâm sang công nghệ 'Độ tin cậy cực cao' (Ultra High Reliability).

Theo các số liệu thực nghiệm nội bộ do hãng công bố, kiến trúc Wi-Fi 8 sơ khai giúp tăng tới 33% băng thông thực tế, cải thiện 15% khả năng chống nhiễu giữa các bộ phát và tăng 30% hiệu suất xuyên tầng trong các ngôi nhà nhiều tầng. Wi-Fi 8 có khả năng 'triệt tiêu' độ trễ và giảm thiểu hiện tượng mất gói dữ liệu (packet loss) tại những không gian ngột ngạt - nơi hàng chục thiết bị từ smartphone, TV thông minh, camera an ninh đến các hệ thống smarthome liên tục tranh giành không gian sóng.

Theo kế hoạch, sau chiếc Archer 8, TP-Link sẽ tiếp tục đổ bộ hệ thống Mesh Deco 8 vào đầu năm 2027 và dòng router du lịch Roam 8 vào quý 2 cùng năm để khép lại hệ sinh thái Wi-Fi thế hệ mới.

Nhưng màn trình diễn công nghệ đỉnh cao này lại đang bị phủ bóng đen bởi những căng thẳng địa chính trị. Hiện tại, TP-Link vẫn chưa chắc chắn liệu họ có thể bán được một chiếc router Wi-Fi 8 nào tại thị trường Mỹ hay không. Gã khổng lồ này đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy thanh tra của Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) liên quan đến lệnh cấm các thiết bị định tuyến do nước ngoài sản xuất vì lo ngại an ninh quốc gia.

Dù TP-Link đã thành lập pháp nhân TP-Link Systems Inc. đặt trụ sở tại Irvine, California (Mỹ) và liên tục tìm cách thuyết phục chính phủ rằng họ vận hành như một doanh nghiệp Mỹ độc lập, nhưng các cơ quan chức năng Mỹ vẫn bày tỏ sự hoài nghi lớn do công ty này có gốc gác thành lập tại Trung Quốc.

