Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hôm nay, mạng xã hội ngập tràn những lời chúc mừng gửi đến các cô giáo, thầy giáo, những người đang làm việc trong ngành giáo dục. Nhiều lời chúc ngắn gọn nhưng ý nghĩa, có những lời chúc đong đầy tình cảm gửi đến những người thầy đặc biệt trong đời.

Nhiều lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 gửi đến quý thầy cô hôm nay ẢNH: AI

"Người thầy có thể góp phần thay đổi cả một thế hệ!"

Trên trang fanpage chính thức có hơn 7.000 người theo dõi, một tổ chức đào tạo tại TP.HCM đã có những lời chúc đặc biệt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, gửi đến những lời tri ân sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất:

"Có những người không chỉ trao truyền kiến thức, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng và mở ra những chân trời tư duy mới. Thầy cô chính là những người đang âm thầm thắp sáng tri thức, lan tỏa giá trị nhân văn và đồng hành cùng các thế hệ học trò hành trình học tập, đổi mới và phát triển.

Kính chúc các thầy cô, quý chuyên gia luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và giữ mãi ngọn lửa đam mê, với nghiệp trao kinh nghiệm và kiến thức. Bởi tri thức có thể làm thay đổi một con người và người thầy có thể góp phần thay đổi cả một thế hệ!".

Tài khoản Nguyễn Mỹ Quỳnh đã chia sẻ những lời chúc dễ thương lên mạng xã hội, gửi đến quý thầy cô những lời chúc mừng tốt đẹp và trân trọng nhất nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

"Chúng em luôn trân quý những tâm huyết, nỗ lực và đóng góp bền bỉ của các thầy cô cho sự nghiệp trồng người, cho sự phát triển của ngành giáo dục TP.HCM nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung", chị chia sẻ thêm.

Một đơn vị nha khoa cũng dành những lời tri ân những "người đưa đò thầm lặng" nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 trên fanpage. Đơn vị gửi lời tri ân sâu sắc cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới quý thầy cô giáo trên cả nước và dành lời cảm ơn thầy cô đã luôn tận tâm cống hiến, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò.

Ngày 20.11 là ngày để cả nước dành lời tri ân đặc biệt tới những người làm trong ngành giáo dục ẢNH: B.C

"Gửi những đồng nghiệp thân thương!"

Tài khoản Trịnh Huyền có những chia sẻ đầy cảm xúc về ngày nhà giáo Việt Nam trong nhóm "Chúng tôi là giáo viên tiểu học" có hơn 300.000 thành viên với dòng viết "gửi những đồng nghiệp thân thương":

"Làm nghề giáo, có lẽ điều hạnh phúc nhất không phải là nhận được bao nhiêu lời khen, mà là nhìn thấy những mầm non mình từng dìu dắt lớn lên từng ngày. Phía sau mỗi giờ lên lớp là biết bao tâm huyết, trách nhiệm và những nỗ lực thầm lặng. Có những vất vả chẳng thể kể hết, có những hy sinh chẳng cần ai ghi nhận, nhưng tất cả đều góp phần làm nên ý nghĩa của nghề.

Nhân ngày 20.11, xin chúc những người đồng nghiệp thân thương luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và được yêu thương, trân trọng. Mong rằng mỗi chúng ta dù đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ những người làm giáo dục. Chúc những người gieo chữ luôn tìm thấy niềm vui trong chính hành trình mình đã chọn!".

Tài khoản Chúc Lynh cũng dành những lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam tới những người thầy, người cô của mình. Với chị, tháng 11 là tháng của yêu thương và tri ân. Chị đã gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp tục vững bước trên hành trình gieo mầm tri thức.

Bạn có những lời chúc nào tới người thầy, người cô của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.