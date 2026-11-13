Món quà ngày 20.11: Gia sư rơi nước mắt khi nghe giọng nói của mẹ

Hôm nay (13.11), sự kiện tôn vinh gia sư diễn ra tại TP.HCM với nhiều cảm xúc. Lấy chủ đề "Trong mắt em", hơn 100 gia sư cùng được lắng nghe những lời chia sẻ của những em nhỏ về mình - những người luôn kiên nhẫn, bền bỉ, đầy tình yêu thương trong hành trình học tập của các em.

Nhiều gia sư rơi nước mắt khi nghe giọng nói cha mẹ ẢNH: CÔNG MINH

Đặc biệt, những người tổ chức đã mang đến một video clip xúc động, là những lời nhắn gửi, chúc mừng từ cha, mẹ, người thân của những gia sư gửi gắm tới con của mình. Từ những em nhỏ bé xíu ngày nào trong vòng tay cha mẹ, giờ đây các bạn đều đang là sinh viên những trường ĐH lớn ở TP.HCM, tự lập, khẳng định bản thân, tìm được niềm vui, ý nghĩa trong công việc gia sư.

Nghe thấy giọng nói của mẹ, lời chúc của cha, nhìn thấy hình ảnh người thân của mình gửi tới từ quê nhà, nhiều gia sư đã rơi nước mắt.

Nguyễn Thị Vân Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết nhờ làm gia sư, em có thêm thu nhập để trang trải chi phí học hành, để cha mẹ giảm bớt đi những áp lực.

Những ngày tháng được gắn bó với các em học sinh cho em hiểu thêm về sự kiên nhẫn, yêu thương. Gia sư không chỉ là đến nhà học trò dạy học, hết giờ rồi về, mỗi em giống như một người đang gieo hạt, có thể góp phần thay đổi cuộc sống, tương lai một ai đó.

Quốc An, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), đã có 3 năm là gia sư, cho hay đã từng dạy 22 học trò, từ toán, tiếng Anh tới các môn học bằng song ngữ. Công việc làm thêm này ban đầu đến chỉ tình cờ, sau đó trở thành một đam mê khi Quốc An được chứng kiến những đổi thay, tiến bộ, từng chút một của các học trò.

Niềm tin của một gia sư rất quan trọng

Anh Nguyễn Ngọc Huy Sang, đồng sáng lập gia sư eTeacher, cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), kể lại kỷ niệm không thể nào quên thuở ấu thơ. Từng là một học sinh học lực trung bình ở một miền quê, từng bị ở lại lớp nhưng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và đặc biệt là niềm tin của một cô giáo về mình, anh Sang đã không chỉ học tốt hơn, mà còn học rất giỏi, trở thành sinh viên Trường ĐH Bách khoa.

Vào đại học, anh Sang bắt đầu là gia sư cho các em học sinh, nhiều ngày anh đi dạy từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm mà chưa thấy mệt "vì tôi thấy trong mỗi đứa trẻ là chính mình của ngày xưa".

"Tôi ngẫm ra rằng điều quan trọng của một gia sư không chỉ là chuyên môn giỏi, điều quan trọng nhất là tình yêu thương và niềm tin của gia sư về một học sinh rằng em ấy sẽ giỏi. Cánh tay của gia sư có thể góp phần giúp thay đổi tương lai, cuộc đời của không chỉ em học sinh ấy, mà còn là những người xung quanh em", anh Sang bày tỏ.

Bông hoa tặng thầy cô tỏ lòng tri ân dịp 20.11 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, nhiều trung tâm giáo dục, trường học khác tại TP.HCM, có nhiều cách để tri ân đội ngũ giáo viên, nhân viên. Trường mầm non Hướng Dương, phường Tân Phú, TP.HCM, sắp tới có ngày hội bông hoa mừng thầy cô 20.11. Các trẻ trao tặng đóa hoa cho thầy cô giáo và những người thầy lặng lẽ mỗi ngày, chăm sóc, đảm bảo môi trường an toàn cho các em, như bác bảo vệ, cô bảo mẫu...

Chị Nguyễn Thị Song Trà, sáng lập SOTA Education, cho biết trung tâm của chị thường gặp mặt các thầy cô giáo, các bạn nhân viên trong ngày 19.11, ngoài những phần quà tặng, còn là học bổng tiếng Anh trao tới thầy cô, để mỗi người không ngừng nỗ lực trong hành trình học tập, tận tâm trong công việc giảng dạy của mình.