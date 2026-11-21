Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 325. Theo lịch âm hôm nay 21.11 nhằm ngày 13 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 21.11 là ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 21.11 là ngày thứ 15, cũng là ngày cuối cùng người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Như vậy, ngày mai 22.11 tiết Tiểu tuyết sẽ tiếp nối Lập đông. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá…

Ngày 21.11 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, 21.11 là ngày Truyền hình thế giới (World Television Day).

Tháng 12.1996, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 21.11 hằng năm là ngày Truyền hình thế giới, với mục đích phát huy ảnh hưởng của truyền hình đối với quá trình hình thành và định hướng dư luận về những vấn đề ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội trên thế giới.

Kể từ đó đến nay, cùng với sự tiến bộ của khoa học, truyền hình phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, đã có hàng trăm nghìn chương trình và hàng nghìn kênh truyền hình trên thế giới phục vụ nhu cầu của khán giả. Truyền hình trở thành một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của con người.

Ngày 21.11.2025, TP.HCM đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày 21.11.2025, TP.HCM đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Trước đó, ngày 31.10.2025, UNESCO công bố danh sách 58 thành phố mới gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, trong đó có TP.HCM.

Được thành lập năm 2004, mạng lưới nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố, lấy sáng tạo làm động lực phát triển bền vững. TP.HCM là thành phố đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được ghi danh trong lĩnh vực điện ảnh. Danh hiệu mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực và quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới.