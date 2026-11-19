Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo đã bán trúng 16 vé đài Bình Thuận cho 1 khách mua ngay dãy số may mắn.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 lộ diện sớm ở các đại lý ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số 068686 trúng giải bảy xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 11, tổng trị giá 6,4 triệu đồng. Đại lý tiết lộ người trúng đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. Sau đó, đại lý đã đăng hình ảnh vé trúng lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Trong khi đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ mở thưởng xổ số Tây Ninh ngày 19 tháng 11. Các vé trúng giải bảy với dãy số cuối là 877, tổng trị giá 32 triệu đồng.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích xổ số Tây Ninh ngày 19 tháng 11, với dãy số may mắn là 042492, tổng trị giá 96 triệu đồng cho khách.

Xổ số ngày 19 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 092492, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 190579 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 005163.

Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ năm hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11, đại lý vé số Hoa Trendy ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 16 vé giải khuyến khích và nguyên cây vé số 160 tờ giải tám đài Đồng Nai cho khách. Cụ thể, các vé trúng giải khuyến khích xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 11 có dãy số may mắn là 836851, tổng trị giá 96 triệu đồng. Trong khi đó, 160 vé trúng giải tám có dãy số cuối là 45. Đại lý đã chia sẻ những tờ vé trúng số lên mạng xã hội để chúc mừng khách cũng như tìm người trúng độc đắc đài Đồng Nai chiều nay.