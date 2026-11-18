Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 23 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 cho 8 khách, tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng.

Hàng loạt vé trúng an ủi xổ số miền Nam tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng xuất hiện ở đại lý vé số Thanh Vân ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé đều có dãy số cuối may mắn là 10031, trúng giải an ủi xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Đại lý tiết lộ nhiều khách mua vé lẻ đã gặp may, đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

"Có 8 khách trúng tới đổi thưởng nhờ mua các vé có cùng dãy này. Trong đó, người trúng nhiều nhất là 5 tờ, những người còn lại cũng vài tờ. Dù chỉ sai một số nên không trúng độc đắc, nhưng những vé này đã mang lại may mắn cho khách vì 50 triệu/vé cũng không phải số tiền nhỏ", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh tờ vé số trúng an ủi sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 cho 4 người may mắn. Cụ thể, các vé có dãy số 010031, trúng giải đặc biệt xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11, tổng trị giá 8 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ chủ sở hữu của 4 vé này là 4 người, nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 757539, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 155264 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 291634.