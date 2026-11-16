    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11: Đại lý báo tin cho người trúng số đài TP.HCM

    Cao An Biên
    Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11, đại lý thông báo tin vui cho nhiều khách trúng lớn đài TP.HCM.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 16 vé giải nhất đài TP.HCM cho nhiều khách khác nhau, hiện đã có có khách tới đổi thưởng.

    Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11: Đại lý báo tin cho người trúng số đài TP.HCM- Ảnh 1.

    Vé trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 xuất hiện sớm, đại lý thông báo tin vui cho nhiều khách trúng giải cao đài TP.HCM

    ẢNH: NVCC

    Cụ thể, các vé có dãy số là 488467, trúng giải nhất xổ số TP.HCM ngày 16 tháng 11, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng. Đại lý tiết lộ nhiều khách mua vé lẻ 2 - 3 tờ đã đến đổi thưởng, nhận tiền theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt. Hiện đại lý chia sẻ tin vui lên mạng xã hội để chúc mừng những người may mắn.

    Xổ số ngày 16 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 733823, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 050747 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 120781.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng nguyên cây vé số đài Đà Lạt. Cụ thể, 160 vé khách mua có dãy 7747, trúng giải năm xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11, tổng trị giá 160 triệu đồng. Đại lý tiết lộ người trúng đã chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé và bất ngờ gặp may.

    Tin liên quan

    Công nhân TP.HCM trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, tính mua nhà ổn định cuộc sống

    Công nhân TP.HCM trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, tính mua nhà ổn định cuộc sống

    Vợ chồng công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc 2 vé xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng đã gửi tiền vào ngân hàng, tính chuyện mua nhà để ổn định cuộc sống.

    Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11: Trúng đài Đà Lạt nhờ dãy số may mắn

    Nông dân trúng độc đắc xổ số miền Nam, lấy tiền mặt chia cho 4 người con

    Khám phá thêm chủ đề

    xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 XSMN xổ số ngày 16 tháng 11 xổ số miền Nam 16 tháng 11 xổ số tp.hcm ngày 16 tháng 11 xổ số thành phố ngày 16 tháng 11 xổ số cà mau ngày 16 tháng 11 xổ số đồng tháp ngày 16 tháng 11 xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận