Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11: Đại lý báo tin cho người trúng số đài TP.HCM

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 16 vé giải nhất đài TP.HCM cho nhiều khách khác nhau, hiện đã có có khách tới đổi thưởng.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 xuất hiện sớm, đại lý thông báo tin vui cho nhiều khách trúng giải cao đài TP.HCM ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số là 488467, trúng giải nhất xổ số TP.HCM ngày 16 tháng 11, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng. Đại lý tiết lộ nhiều khách mua vé lẻ 2 - 3 tờ đã đến đổi thưởng, nhận tiền theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt. Hiện đại lý chia sẻ tin vui lên mạng xã hội để chúc mừng những người may mắn.

Xổ số ngày 16 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 733823, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 050747 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 120781.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11, đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng nguyên cây vé số đài Đà Lạt. Cụ thể, 160 vé khách mua có dãy 7747, trúng giải năm xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11, tổng trị giá 160 triệu đồng. Đại lý tiết lộ người trúng đã chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé và bất ngờ gặp may.