Nông dân trúng độc đắc xổ số miền Nam, lấy tiền mặt chia cho 4 người con

Câu chuyện được anh Lê Chấn Nam, chủ đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11 năm 2026 cho một khách hàng đặc biệt.

Người nông dân 73 tuổi mang vé trúng độc đắc xổ số miền Nam tới đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé có dãy số trúng độc đắc là 130831, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Thuận ngày 12 tháng 11, trị giá 2 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ người trúng là nông dân đã 73 tuổi, mua vé số trong lúc đi chợ và bất ngờ trúng giải độc đắc.

"Chú này đến đổi thưởng, tôi ấn tượng với cái nón lấm lem bùn đất và đôi bàn tay và bàn chân chai sạn vì lao động. Chú lãnh tiền mặt vì không xài ngân hàng, nói sẽ lấy tiền chia cho 4 người con", đại lý tiết lộ. Hình ảnh đại lý đổi thưởng cho người nông dân cũng được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng giải độc đắc và giải nhất cho khách hàng may mắn trúng xổ số miền Nam. Cụ thể, trong 7 vé trên có 2 vé trúng giải đặc biệt xổ số An Giang ngày 12 tháng 11, tổng trị giá 4 tỉ đồng. Các vé có dãy số là 011392, được đại lý đến tận nhà đổi thưởng cho khách ở Tây Ninh theo hình thức chuyển khoản.

5 vé còn lại đều trúng xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11, trong đó có 2 vé trúng giải độc đắc trị giá 4 tỉ đồng với dãy số may mắn là 559512 thuộc sở hữu của 1 khách. Trong khi đó, đại lý cũng đổi thưởng 3 vé trúng giải nhất trị giá gần 100 triệu đồng cho khách khác.