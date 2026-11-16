Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11: Kết quả xổ số hôm nay thứ hai

Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ hai ngày 16.11.2026.

Xổ số TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Phú Yên...

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 TP.HCM

Đồng Tháp



Cà Mau XSMN thứ hai





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Trung ngày 16 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Trung ngày 16 tháng 11

Phú Yên

Huế



XSMN thứ hai



Giải tám



Giải bảy



Giải sáu



Giải năm



Giải tư



Giải ba



Giải nhì



Giải nhất



Giải đặc biệt





Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16 tháng 11: Đang cập nhật...

XSMB thứ hai Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

