Công nhân TP.HCM trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, tính mua nhà ổn định cuộc sống

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 trị giá 4 tỉ đồng cho khách là công nhân.

2 tờ vé số may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 được đại lý vé số Mỹ Hạnh đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 210949, trúng giải đặc biệt xổ số TP.HCM ngày 14 tháng 11. Đại lý tiết lộ đã đổi tiền cho khách theo hình thức chuyển khoản. Theo tiết lộ từ anh Lê Du, người trúng số là nữ, ngoài 30 tuổi làm công nhân ở TP.HCM.

"Trước mắt, khách gửi tiền vào ngân hàng. Khách chia sẻ đang dự tính mua nhà giá vừa phải ở TP.HCM để ổn định cuộc sống, vợ chồng không còn ở trọ nữa", đại lý chia sẻ sau khi đăng tải hình ảnh những tờ vé số lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, chủ đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đã đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11 năm 2026 cho một khách hàng đặc biệt. Cụ thể, tờ vé có dãy số trúng độc đắc là 130831, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Thuận ngày 12 tháng 11, trị giá 2 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ người trúng là nông dân đã 73 tuổi, mua vé số trong lúc đi chợ và bất ngờ trúng giải độc đắc.