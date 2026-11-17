Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ ba ngày 17.11.2026.

Xổ số Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Đắk Lắk, Quảng Nam...

Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 Bến Tre

Vũng Tàu





Bạc Liêu



XSMN thứ ba





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Trung ngày 17 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Trung ngày 17 tháng 11

Đắk Lắk

Quảng Nam



XSMN thứ ba



Giải tám



Giải bảy



Giải sáu



Giải năm



Giải tư



Giải ba



Giải nhì



Giải nhất



Giải đặc biệt





Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17 tháng 11: Đang cập nhật...

XSMB thứ ba Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy





