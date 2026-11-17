Câu chuyện được anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 cho 4 người may mắn.

Anh Phú Vinh đổi thưởng 4 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 10 đài Đà Lạt ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số 010031, trúng giải đặc biệt xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11, tổng trị giá 8 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ chủ sở hữu của 4 vé này là 4 người, nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

"4 người ngồi chung bàn khi đi đám, có người mua vé số rồi tặng mỗi người một tờ. Sau khi có kết quả xổ số, tất cả đều trúng. Nhận được số tiền lớn, ai cũng bất ngờ, vui mừng", anh Phú Vinh chia sẻ. Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc cũng được anh đăng lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Trước đó, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đã đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 14 tháng 11 trị giá 4 tỉ đồng cho khách là công nhân. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 210949, trúng giải đặc biệt xổ số TP.HCM ngày 14 tháng 11. Đại lý tiết lộ đã đổi tiền cho khách theo hình thức chuyển khoản. Theo tiết lộ từ anh Lê Du, người trúng số là nữ, ngoài 30 tuổi làm công nhân ở TP.HCM.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 733823, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 050747 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 120781.