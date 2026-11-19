Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ năm ngày 19.11.2026.

Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình...

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 Tây Ninh

An Giang





Bình Thuận



XSMN thứ năm





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Trung ngày 19 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Trung ngày 19 tháng 11

Bình Định

Quảng Trị



Quảng Bình XSMN thứ năm





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19 tháng 11: Đang cập nhật...

XSMB thứ năm Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

