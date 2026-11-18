Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11, đại lý vé số Hoa Trendy ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 16 vé giải khuyến khích và nguyên cây vé số 160 tờ giải tám đài Đồng Nai cho khách.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 11, hàng loạt vé trúng số đài Đồng Nai xuất hiện ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé trúng giải khuyến khích xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 11 có dãy số may mắn là 836851, tổng trị giá 96 triệu đồng. Trong khi đó, 160 vé trúng giải tám có dãy số cuối là 45. Đại lý đã chia sẻ những tờ vé trúng số lên mạng xã hội để chúc mừng khách cũng như tìm người trúng độc đắc đài Đồng Nai chiều nay.

Xổ số ngày 18 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 836857, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 505057 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 687333.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Đại lý Hoàng Anh Phú Quý đổi vé trúng thưởng cho khách hàng may mắn ẢNH: NVCC

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Vũng Tàu, mỗi vé trị giá 6 triệu đồng. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 153264, do 1 khách mua trúng.