Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11, đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo đã phân phối cho bạn hàng bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài Vũng Tàu, tổng trị giá 4,8 tỉ đồng.

Nguyên cây vé trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 đài Vũng Tàu trị giá 4,8 tỉ đồng lộ diện ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 89616, trúng giải nhất xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 11. Đại lý cho biết hiện đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội và đang tìm khách may mắn trúng số tới đổi thưởng.

Xổ số ngày 17 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 757539, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 155264 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 291634.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 16 vé giải nhất đài TP.HCM cho nhiều khách khác nhau, đã có khách tới đổi thưởng. Cụ thể, các vé có dãy số là 488467, trúng giải nhất xổ số TP.HCM ngày 16 tháng 11, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng. Đại lý tiết lộ nhiều khách mua vé lẻ 2 - 3 tờ đã đến đổi thưởng, nhận tiền theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt. Hiện đại lý chia sẻ tin vui lên mạng xã hội để chúc mừng những người may mắn.