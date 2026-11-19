Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 trị giá 8 tỉ đồng cho 3 khách hàng may mắn.

Nhiều vé cùng dãy số trúng độc đắc xổ số miền Nam được anh Lê Du đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé cùng có dãy số là 155264, trúng giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 11. Đại lý tiết lộ 3 người sở hữu 4 vé này gồm 1 người trúng 2 vé và 2 người còn lại mỗi người trúng 1 vé. Khách nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

"Cả 3 người trúng đều sống cách nhau không quá xa, ở khu vực Q.12 cũ. Trong đó người trúng 2 vé 4 tỉ đồng đã ngoài 50 tuổi, làm tài xế công nghệ. Hai người còn lại, người đã về hưu, người làm thợ sơn, chủ yếu trúng số nhờ mua vé ủng hộ người bán dạo", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 23 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 cho 8 khách, tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng. Cụ thể, các vé đều có dãy số cuối may mắn là 10031, trúng giải an ủi xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Đại lý tiết lộ nhiều khách mua vé lẻ đã gặp may, đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.