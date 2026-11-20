Câu chuyện được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 cho một khách hàng may mắn.

7 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 được anh Lưu Quốc Duy đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 010031, trúng giải đặc biệt xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11 tổng trị giá 14 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ khách hàng may mắn là nam, ngoài 30 tuổi, nhận tiền mặt 3 tỉ đồng, còn lại nhận chuyển khoản số tiền trúng số.

"Khách có đi tiệc, mua 16 tờ vé số và tặng 9 tờ cho bạn bè trong bàn. Bất ngờ, 16 vé trên đều trúng độc đắc 32 tỉ đồng. Nhiều người trúng cũng đổi thưởng ở các đại lý vé số khách", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ. Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều đại lý vé số cũng đã đổi thưởng cho khách trúng số vì được tặng vé khi đi tiệc.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 hôm nay.

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11 trị giá 8 tỉ đồng cho 3 khách hàng may mắn. Cụ thể, các vé cùng có dãy số là 155264, trúng giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 11. Đại lý tiết lộ 3 người sở hữu 4 vé này gồm 1 người trúng 2 vé và 2 người còn lại mỗi người trúng 1 vé. Khách nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 092492, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 190579 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 005163.