Tinh thần ấy cũng được cụ thể hóa qua văn hóa sống đẹp, được vun đắp từ chính cách mỗi người lựa chọn ứng xử và hành động trong đời sống. Đó là khi lòng biết ơn trở thành sự tiếp nối, thấu cảm dẫn đến sẻ chia, còn ý thức trách nhiệm thôi thúc mỗi người góp sức cho cộng đồng.

Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Sợi dây ân tình được tiếp nối

Năm 2005, vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Võ Văn Sơn hay tin mẹ bị suy thận cấp, cần gấp 5 triệu đồng để phẫu thuật. Gia đình ở xã Long Định, Đồng Tháp không có khả năng lo khoản tiền ấy, Sơn đành gác lại giấc mơ giảng đường, lên TP.HCM làm phụ việc.

TS Võ Văn Sơn trao học bổng đến các học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại P.Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, năm 2026 ẢNH: NVCC

Biết hoàn cảnh của Sơn, người chủ nơi anh làm việc đã đưa anh 5 triệu đồng, dặn gửi về lo cho mẹ và không cần trả lại. Ông chỉ mong sau này khi có điều kiện, Sơn hãy giúp đỡ người khác, xem như đã trả món nợ ân tình. Số tiền ấy giúp mẹ Sơn vượt qua ca phẫu thuật, đồng thời giữ lại cơ hội học tập cho anh.

Năm 2006, Sơn thi đỗ ngành sư phạm ngữ văn. Sau này anh trở thành giảng viên, tiến sĩ ngành văn hóa học. Lời nhắn của người chủ năm xưa theo anh suốt chặng đường trưởng thành. Anh tự hứa không để học trò nào phải dang dở việc học chỉ vì nghèo. Từ đó, Sơn vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn. Đến nay, hành trình ấy đã huy động hơn 3,5 tỉ đồng, trao hơn 2.000 suất học bổng và xây dựng 10 căn nhà tình bạn.

Một trong những câu chuyện khiến Sơn xúc động là Nguyễn Minh Giàu, sinh viên từng được anh vận động kinh phí phẫu thuật sau tai nạn nghiêm trọng. Khi có công việc ổn định, Giàu nhắn tin xin đóng góp 5 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ tân sinh viên. Sự giúp đỡ năm nào nay được tiếp nối qua chính một người từng nhận hỗ trợ.

Trò chuyện với Thanh Niên, TS Võ Văn Sơn cho rằng học tập là con đường giúp các em vượt qua nghèo khó. Với anh, điều quý giá hơn cả là sợi dây ân tình vẫn được tiếp nối, khi những người từng nhận được sự giúp đỡ nay có thể trao cơ hội cho người khác.

Trao cơ hội để người yếu thế tự lập

Một cơn sốt bại liệt năm lên 6 tuổi khiến đôi chân Lê Văn Hải (TP.HCM) không còn lành lặn. Học hết lớp 12, anh mong muốn tiếp tục đến trường nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Hải có cơ hội theo học lớp kỹ thuật viên vi tính miễn phí tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Thầy Lê Văn Hải (bìa trái, đứng) trong chương trình “Trung thu cho những trái tim dũng cảm” ẢNH: NVCC

Năm 2002, anh bắt đầu mở các lớp học vi tính miễn phí cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Những lớp học giúp học viên tiếp cận công nghệ, tìm kiếm cơ hội học tập, việc làm và thêm tự tin. Đáng quý, có những học trò sau khi trưởng thành đã quay lại hỗ trợ thầy đứng lớp, tiếp nối sự sẻ chia mà họ từng nhận được.

Ngoài dạy học, anh còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tham gia huấn luyện môn thể thao Boccia dành cho người khuyết tật. Nhiều học viên được rèn luyện sức khỏe, giao lưu, thi đấu và đạt thành tích tại các giải thể thao. Do thiếu kinh phí, các lớp dạy nghề buộc phải ngưng hoạt động. Tuy vậy, câu lạc bộ vẫn duy trì hoạt động thể thao và sinh hoạt cộng đồng tại địa điểm được hỗ trợ tạm thời.

"Điều tôi mong nhất là có thêm nguồn lực để các lớp học nghề có thể hoạt động trở lại. Người khuyết tật cần được học tập, trang bị kỹ năng để có việc làm, tự lập và khẳng định khả năng của mình", anh Hải chia sẻ với Thanh Niên. Với anh, giúp đỡ người khuyết tật không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ học tập, phát triển năng lực và tự quyết định cuộc sống. Đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng, trao cơ hội để mỗi người được tham gia và đóng góp bình đẳng vào cộng đồng.

Từ thấu cảm đến hành động

Từ sự thấu hiểu những gia đình có con khuyết tật, chị Trần Mai Vy (P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu hành trình sẻ chia của mình. Lúc con trai đầu lòng chào đời, Vy suy sụp khi biết con bị di chứng bại não. Sự động viên của người thân, bạn bè giúp chị vững vàng hơn, đồng thời mở lòng với những gia đình có hoàn cảnh tương tự.

Chị Trần Mai Vy cùng con trai (trái) và con nuôi Lù Văn Chiến ẢNH: NVCC

Cuối năm 2018, câu chuyện cậu bé mồ côi Lù Văn Chiến, bị liệt hai chân và sống cùng bà nội ở Hà Giang (nay là Tuyên Quang) khiến chị xúc động. Chị tìm đến, xin phép bà đưa em về chăm sóc, điều trị. Sau nhiều lần phẫu thuật và phục hồi chức năng, Chiến có thể đi xe đạp, đến trường. Từ đó, chị kết nối bác sĩ, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 120 gia đình có trẻ khuyết tật phẫu thuật, chỉnh hình và phục hồi chức năng; trong đó có 12 trẻ được đưa sang Úc điều trị. Chị cùng bạn bè còn thuê nhà tại TP.HCM làm nơi ở miễn phí cho thân nhân những bệnh nhi khó khăn từ các địa phương đến chữa bệnh.

Từ trải nghiệm của chính mình, chị Vy đã biến sự thấu cảm thành hành động, đồng hành với những gia đình có con khuyết tật trên hành trình điều trị và phục hồi. Với chị, sự sẻ chia đôi khi bắt đầu từ việc hiểu được nỗi khó khăn của người khác, để không ai phải đơn độc trong những thời điểm chông chênh…

Giữ nghề, dựng xây cuộc sống

Lớn lên trong gia đình có quan niệm con gái không cần học nhiều, năm 17 tuổi, Vàng Thị Cầu (xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang) phải trốn bố để đi học. Rồi chị tiếp tục học lên, có hai bằng đại học và trở thành cán bộ Hội phụ nữ. Qua những chuyến đi cơ sở, chị nhận thấy nhiều phụ nữ vùng cao thiếu việc làm, thu nhập riêng và tiếng nói trong gia đình. Chị hiểu rằng muốn giúp họ thay đổi cuộc sống cần tạo sinh kế, thay vì chỉ động viên.

Chị Vàng Thị Cầu cùng phụ nữ trong Hợp tác xã Lanh Trắng Ảnh: NVCC

Năm 2017, chị vận động 10 phụ nữ thành lập Hợp tác xã Lanh Trắng, dạy nghề và tìm đầu ra cho sản phẩm dệt lanh. Từ kỹ năng được mẹ truyền dạy, những người phụ nữ vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần duy trì nghề truyền thống. Hiện hợp tác xã có 30 thành viên, gần 150 phụ nữ ở các xã lân cận tham gia sản xuất.

Với chị Cầu, điều đáng quý không chỉ là nghề truyền thống có thêm sức sống mà còn là những phụ nữ từng khó khăn nay có việc làm, thu nhập và tự tin hơn. Giữ nghề vì thế cũng là cách trao cho cộng đồng cơ hội phát triển từ chính những giá trị và nguồn lực sẵn có.

Những điều tử tế làm nên văn hóa sống đẹp

Bốn nhân vật, bốn cách sống đẹp khác nhau cùng cho thấy văn hóa sống đẹp không chỉ là những hành động thiện nguyện, mà còn thể hiện qua cách mỗi người biết ơn, thấu cảm, tôn trọng người khác và gìn giữ giá trị truyền thống. Khi những điều ấy được duy trì trong đời sống hằng ngày, chúng dần trở thành nếp ứng xử, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Đó là bốn trong hàng trăm câu chuyện được kể qua các tác phẩm tham gia cuộc thi Sống đẹp mùa 6 do Báo Thanh Niên tổ chức.

Theo nhà thơ Nguyễn Phong Việt, tác giả nhiều tập thơ giàu tinh thần nhân văn, thành viên ban giám khảo cuộc thi: "Với những người trong cuộc, khi đã có một điểm tựa để vượt qua khó khăn, họ hiểu rằng không cần phải đủ đầy mới có thể sẻ chia. Dù chỉ bằng sức lực nhỏ bé, mỗi người vẫn có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng là biểu hiện của ý thức mình thuộc về một cộng đồng và có trách nhiệm với cộng đồng ấy".

Nhà thơ cho rằng, thời đại công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn nhưng không phải lúc nào cũng gần nhau hơn, lòng trắc ẩn và trách nhiệm cộng đồng càng cần được vun đắp. Văn hóa sống đẹp, vì thế, không chỉ thể hiện ở lựa chọn của mỗi cá nhân mà còn ở cách chúng ta quan tâm, tôn trọng và sẵn lòng tương trợ nhau trong cuộc sống.