Trùng dịp kỷ niệm 25 năm hình thành Việt Phủ Thành Chương và năm đầu tiên Việt Nam có Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), họa sĩ Thành Chương quyết định mở cửa miễn phí công trình này để đón khách tham quan trong ngày 24.11.2026.

Theo bà Ngô Hương, vợ họa sĩ Thành Chương, do số lượng khách có thể tiếp đón giới hạn, khách tham quan cần đăng ký trước từ ngày 22.11 qua Zalo/hotline 0945691868 hoặc nhắn tin đến Fanpage Việt Phủ Thành Chương.



Việt Phủ Thành Chương mở cửa miễn phí đón khách tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 Ảnh: T.L

Không gian nghệ thuật độc đáo, thấm đẫm hồn cốt Việt tại Việt Phủ. Ảnh: T.L

Việt Phủ Thành Chương là công trình nghệ thuật tại Sóc Sơn, Hà Nội, do họa sĩ Thành Chương khởi dựng từ năm 2001. Giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam là tư tưởng xuyên suốt quá trình xây dựng và sáng tạo tại đây.

Trong 25 năm qua, Việt Phủ trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, cùng nhiều chính khách, nghệ sĩ và những người yêu văn hóa Việt.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho rằng nét độc đáo của Việt Phủ không chỉ nằm ở sự phong phú của các hiện vật mà còn ở cách chủ nhân sắp đặt, tạo nên sự kết nối và đối thoại giữa chúng, qua đó kể những câu chuyện văn hóa giàu sức gợi.

Với họa sĩ Thành Chương, việc Việt Phủ tròn 25 năm cũng là dịp nhìn lại hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc bằng sáng tạo nghệ thuật, đồng thời gặp gỡ những mục tiêu phát triển văn hóa mà đất nước đang hướng tới. Ông bày tỏ niềm vui khi công trình có thể góp một tiếng nói riêng vào hành trình ấy.

Món quà đặc biệt từ họa sĩ Thành Chương

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Việt Phủ Thành Chương dự kiến diễn ra ngày 2 hoặc 3.12, với chủ đề Nơi trú ngụ tâm hồn Việt - Gìn giữ bản sắc văn hóa bằng sáng tạo nghệ thuật.

Chương trình có sự đồng hành của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, các họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, Phạm Hà Hải, Phạm Bình Chương, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, nhà thơ Hữu Việt cùng nhiều nghệ sĩ. Khách mời sẽ được nghe họa sĩ Thành Chương chia sẻ về hành trình xây dựng Việt Phủ, thưởng lãm bộ tranh Cầu Long Biên vừa đoạt Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2026, cùng các tiết mục nghệ thuật thực cảnh.

Theo họa sĩ Thành Chương, cuộc hội ngộ là dịp để các thế hệ nghệ sĩ và người làm văn hóa nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ, tri ân những người đã đồng hành và tiếp thêm động lực cho Việt Phủ trong tương lai.

Họa sĩ Thành Chương trong không gian 25 năm tuổi của Việt Phủ Ảnh: T.L

Dù vừa trải qua bạo bệnh và thời gian dài điều trị tại bệnh viện, họa sĩ Thành Chương vẫn tiếp tục sáng tác. Nhân dịp này, ông dự định dành tặng khách mời 100 bức tranh khổ nhỏ như món quà kỷ niệm 25 năm Việt Phủ hình thành.

Ông chia sẻ với Thanh Niên rằng mình tự hào khi Việt Phủ có được đời sống và vị trí riêng trong tình cảm công chúng. Điều ông mong muốn nhất là công trình có thể trở thành một biểu tượng của việc gìn giữ, làm mới di sản bằng tư duy nghệ thuật đương đại, từ sáng tạo cá nhân đóng góp một giá trị bền vững cho bản sắc văn hóa dân tộc.

