Dương lịch hôm nay là thứ năm, là ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 324. Theo lịch âm hôm nay 20.11 nhằm ngày 12 tháng 10, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tuất, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 20.11 là ngày Mậu Tuất ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, tháng Kỷ Hợi này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9.11 tới hết ngày 8.12 dương lịch, theo lịch âm là ngày 30 tháng 10, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 20.11 cũng là ngày thứ 14 người Việt đón tiết Lập đông, tiết khí thứ 19 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này có ý nghĩa là "đầu đông", đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông trong một năm.

Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, vào ngày 22.11 tiết Tiểu tuyết sẽ tiếp nối Lập đông. Tiết khí này có ý nghĩa là "tuyết xuất hiện", báo hiệu mùa đông bắt đầu lạnh sâu. Ở Việt Nam thì hiếm khi xảy ra hiện tượng tuyết rơi, thế nhưng tại miền Bắc thì thường xuyên xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá…

Ngày 20.11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, còn là ngày gì khác?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, đồng thời cũng là ngày Trẻ em thế giới.

Ngày Trẻ em thế giới được kỷ niệm vào ngày 20.11 hằng năm nhằm đánh dấu việc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989.

Đây là thời điểm toàn thế giới hướng về trẻ em, là ngày hành động để vận động chính sách, vận động xã hội và nâng cao nhận thức về các vấn đề cấp bách nhất mà trẻ em đang phải đối mặt.

Theo UNICEF, mặc dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ to lớn, chưa từng có trong nỗ lực cải thiện tiêu chuẩn sống cho trẻ em, song vẫn còn một nhóm thiểu số trẻ em không được hưởng những thành quả này.

Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, đồng thời cũng là ngày Trẻ em thế giới ẢNH: B.C

Là quốc gia đầu tiên trong khu vực phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền Trẻ em vào năm 1990, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn cho trẻ em trên toàn quốc, đảm bảo rằng tất cả các em được giáo dục, được bảo vệ và được trao quyền để phát huy hết tiềm năng của mình.

Ngày 20.11.2011 cũng là ngày thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến đại lộ Đông - Tây. Dự án đại lộ Đông - Tây được hoàn thành sau hơn 6 năm thi công, là công trình trọng điểm trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị TP.HCM với tổng chiều dài 22 km. Riêng đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn có tổng chiều dài 1.490 m bao gồm 371 m hầm dìm, bề rộng 33 m với quy mô 6 làn xe và 2 đường thoát hiểm.