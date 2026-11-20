Ngay trung tâm TP.HCM, nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh với khung cảnh Giáng sinh tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Bình Khiêm.

Nhiều bạn trẻ check-in "miền băng tuết" ẢNH: Ý NGỌC

Cao Nguyễn Phương Vy (22 tuổi), nhân viên văn phòng và Trương Thụy Linh (21 tuổi), chuyên viên marketing ở TP.HCM, đến để chụp ảnh vì từng thấy các video đăng tải trên mạng xã hội. "Khi đến tận nơi, không gian thực tế còn khiến mình thấy "wow" và choáng ngợp hơn cả lúc xem qua video", Phương Vy chia sẻ.

"Tuyết" phủ kín mọi nơi trong quá cà phê ẢNH: Ý NGỌC

Quán cà phê tên Gem Café, tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Sài Gòn. Năm nay, quán trang trí chủ đề "Miền băng tuyết diệu kỳ", tái hiện khung cảnh Giáng sinh và băng tuyết. Với những cây thông Noel, cầu tuyết cùng băng tuyết được trang trí ở toàn bộ quán, Gem Café thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh.

ẢNH: Ý NGỌC

Sự sáng tạo trong trang trí ẢNH: Ý NGỌC

ẢNH: Ý NGỌC

Một không gian tràn ngập tông trắng ẢNH: Ý NGỌC

ẢNH: Ý NGỌC

ẢNH: Ý NGỌC

ẢNH: Ý NGỌC

ẢNH: Ý NGỌC

Mai Phương Anh (26 tuổi), ngụ P.Tân Hưng Thuận, TP.HCM, tình cờ ghé không gian này nhân dịp đi dự tiệc cưới của bạn.

"Đặt trong bối cảnh mùa lễ hội vốn quen thuộc với sắc đỏ truyền thống, một không gian tràn ngập tông trắng tinh khôi như thế này mang lại cảm giác rất mới lạ. Nhìn xung quanh, mình cũng cảm nhận được mọi người đang rất tận hưởng không gian này".

Theo Phương Anh, không gian này rất phù hợp để tụ họp cùng bạn bè hoặc gia đình. Nếu có dịp gặp gỡ bạn bè, Phương Anh sẵn sàng quay lại đây trải nghiệm.