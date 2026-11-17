Bước vào khu vườn Giáng sinh tại trung tâm thương mại ở 30 Tân Thắng, P.Tân Sơn Nhì (TP.HCM), người tham quan dễ dàng cảm nhận không khí lễ hội đang đến gần. Những dải đèn lung linh phủ khắp không gian, kết hợp cùng giai điệu quen thuộc của các bản nhạc Giáng sinh vang lên khiến nơi đây trở nên rộn ràng, náo nhiệt.

Bạn trẻ đổ bộ check-in với khu vườn Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nổi bật giữa khu vườn là cây thông "khổng lồ" cao khoảng 10 mét, được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh. Từ cây thông, những cổng vòm ánh sáng vàng dẫn lối đến các tiểu cảnh được bố trí liên tiếp, tạo thành những góc chụp ảnh bắt mắt. Bên cạnh đó là hồ nước với mô hình gấu Bắc Cực, thiên nga, những cây thông trắng phủ quả châu đỏ, khinh khí cầu phát sáng và con đường ánh sáng lung linh.

Bạn trẻ check-in với mô hình gấu Bắc Cực ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không gian được trang trí lung linh bởi nhiều ánh đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Có nhiều nhóm bạn trẻ tìm đến để thay nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đón Giáng sinh sớm. Cùng ba người bạn vượt quãng đường hơn 6 km để đến đây, Nguyễn Nữ Kiều My, sinh viên Trường CĐ Y dược Sài Gòn, cho biết cô biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. Thấy không gian được trang trí đẹp mắt, My rủ bạn bè đến tham quan và chụp ảnh.

Với My, lần đi chơi này còn đặc biệt hơn bởi đây là lần đầu tiên cô có dịp đi chơi Noel tại TP.HCM. “Mọi năm bận học nên tụi mình không đi chơi Noel. Khi đến đây mình thấy không khí nhộn nhịp, trang trí rất lung linh. Mình đặc biệt ấn tượng với cây thông Noel ở đây. Lần đầu mình thấy một cây thông Noel cao và to như vậy”, My chia sẻ.

Bạn trẻ check-in với cây thông "khổng lồ" cao khoảng 10 mét ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nếu với My đây là trải nghiệm mới mẻ thì Bùi Thị Ngọc Hân (23 tuổi, ngụ P. Tây Thạnh) và Nguyễn Thị Thanh Thùy (23 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa) lại xem việc chụp ảnh Giáng sinh là hoạt động quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Năm nào cả hai cũng tìm đến những địa điểm được trang trí Noel để lưu lại hình ảnh. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những lần đi chơi trước thường gặp cảnh đông đúc, năm nay hai cô gái quyết định tranh thủ đến sớm hơn.

“Mọi năm tụi mình đi trễ nên rất đông, năm nay tranh thủ vừa mở cửa cho mọi người vào check-in là tụi mình đi ngay. Bình thường mình cũng hay đi chụp ảnh Noel ở quán cà phê. Chụp ảnh ở đây tiện cái là không tốn chi phí gì, kể cả tiền gửi xe”, Thùy chia sẻ.

Thanh Thùy (phải) và bạn check-in Giáng sinh sớm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng là người đã nhiều lần đi chụp ảnh Giáng sinh, Ngọc Hân bất ngờ trước sự đầu tư về không gian trang trí năm nay. Theo Hân, năm nay có nhiều góc chụp hơn, các tiểu cảnh được bố trí đa dạng, giúp mọi người có thêm lựa chọn thay vì chỉ tập trung ở một vài vị trí quen thuộc.

Có những bạn trẻ sẵn sàng di chuyển xa để tìm đến không gian chụp ảnh Noel này. Trong đó có Cao Nguyễn Kỳ Duyên và Trần Kiều Thanh Mai, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng. Hai nữ sinh cho biết đã mất hơn một giờ di chuyển để đến đây. Dù quãng đường khá xa, hai cô gái vẫn quyết định tìm đến sau khi nhìn thấy những hình ảnh lung linh của khu vườn trên mạng xã hội.

Bạn trẻ tạo dáng, chụp ảnh Noel sớm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo Duyên, điểm khiến cô thích thú là không gian được bao phủ bởi nhiều ánh đèn LED, từ những cổng vòm rực sáng đến các tiểu cảnh được trang trí tỉ mỉ. Ánh sáng cũng tạo nên khung cảnh bắt mắt, phù hợp để chụp những bộ ảnh Giáng sinh vào buổi tối.

Góc chụp ảnh nào cũng lung linh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Mình thấy bối cảnh trang trí rất dễ thương, nhìn giống như một khu vườn Giáng sinh vậy. Sau 4 năm học tập ở TP.HCM, cứ đến dịp Giáng sinh là tụi mình lại đi tìm quán cà phê hoặc nhà thờ Đức Bà để đi chơi Noel”, Duyên nói.