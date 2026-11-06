Bạn trẻ rần rần đến những địa điểm này check-in Giáng sinh sớm

Gần 200 cây kẹo phủ kín quán cà phê, có cây cao 2 mét

Trên đường Phan Văn Trị (P.Gò Vấp), tiệm cà phê Mê thu hút người đi đường với phong cách trang trí nổi bật, đầy màu sắc.

ẢNH: THẾ DUY

Không gian Giáng sinh lung linh sắc màu tại quán cà phê Mê thu hút đông đảo bạn trẻ ẢNH: THẾ DUY

Về tối, nơi đây tấp nập đón khách tham quan. Nhiều người đi đường cũng phải dừng chân, chụp vài kiểu ảnh để lưu giữ địa điểm check-in đặc biệt. Được phủ kín bởi nhiều dây điện trang trí đầy màu sắc cùng lượng lớn những cây kẹo mút, kết hợp với máy thổi bong bóng xà phòng, nơi này lập tức thu hút các cặp đôi cùng gia đình trẻ.

Lâm Phước Thành (26 tuổi), ngụ tại P.Phú Thọ Hòa (trước là Q.Tân Phú), ghé đến quán cùng với người bạn, hào hứng tìm nhiều góc chụp đẹp để có những tấm ảnh dẫn đầu xu hướng, check-in Giáng sinh sớm. "Mình biết đến quán thông quan mạng xã hội, đến nơi thì thấy không gian tuyệt vời. Đẹp, 10 điểm không có nhưng", Thành nói.

Gấu bông tràn ngập không gian bên trong quán càng khiến người trẻ thích thú ẢNH: THẾ DUY

Những cây kẹo mút xếp thành hình trái tim ấn tượng ẢNH: THẾ DUY

Những khu vực nhìn vào là thấy Giáng sinh như đã về ẢNH: THẾ DUY

Đi cùng với Thành là Vương Tiểu My (26 tuổi), ngụ tại P.Đông Hưng Thuận (trước là Q.12) cho biết bản thân và bạn vừa có chuyến đi làm thiện nguyện, tiện đường di chuyển nên ghé đến quán để "mục sở thị" không gian trang trí mới lạ. "Năm ngoái mình có đi ngang quán, cũng thấy trang trí rất đẹp nhưng vì quá đông khách nên mình chưa có cơ hội ghé vào trải nghiệm. Đến năm nay, phong cách trang trí của quán cũng rất đẹp, thay đổi theo từng năm và mang đậm không khí Noel", My chia sẻ.

Anh Trần Thế Hiển, chủ quán, cho biết bản thân đã lên ý tưởng từ cuối tháng 9, đến đầu tháng 10 là tìm nhà cung cấp đồ trang trí.

Nhiều cây kẹo mút được treo khắp tòa nhà ẢNH: THẾ DUY

Đôi bạn thân Vương Tiểu My và Lâm Phước Thành cùng đi check-in Giáng sinh sớm tại “ngôi nhà kẹo mút” ẢNH: THẾ DUY

Lấy ý tưởng từ những cây kẹo gậy nhỏ gắn liền với hình ảnh món quà của ông già Noel gửi tặng các bạn nhỏ trong đêm Giáng sinh, anh Hiển dần ấp ủ mong muốn biến tiệm cà phê trở thành căn nhà phủ kín những chiếc kẹo.

"Những cây kẹo này mình đặt làm mới hoàn toàn, dao động khoảng 200 cây, cây lớn nhất cao đến 2 mét", anh Hiển chia sẻ. Bên cạnh đó, cây thông được trưng dụng từ chính gốc bàng Đài Loan, cao khoảng 10 mét cũng thu hút nhiều ánh nhìn của khách tham quan.

"Mình rất vui khi những ý tưởng trong đầu đã dần thành hiện thực và vui hơn khi được đông đảo mọi người đón nhận", anh Hiển cười và nói.

Không gian nhà sách cũng lung linh sắc màu ẢNH: THẾ DUY

Những điểm check-in Giáng sinh xịn xò

Tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM, nhà sách Hải An luôn được biết đến là địa điểm check-in không tốn phí của nhiều bạn trẻ. Năm nay, nhà sách thu hút sự quan tâm của khách hàng bằng quả khinh khí cầu ông già Noel nổi bật ở khu vực tầng trệt. Tại không gian này, nhà sách cũng trang trí cây thông Noel cỡ lớn và trưng bày nhiều vật dụng cùng quà tặng trong dịp lễ này.

Không gian đậm chất Noel tại nhà sách ẢNH: THẾ DUY

Đến tham quan, mua sắm và chụp nhiều tấm ảnh tại khu vực trang trí Giáng sinh của nhà sách, Dương Gia Nguyễn, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết hàng năm thường ghé đến nhà sách vào dịp Giáng sinh, vừa để mua sắm cuối năm, vừa để chiêm ngưỡng phong cách trang trí.

"Năm ngoái, nhà sách có trang trí cây thông Noel rất to, và có phun tuyết. Năm nay khi quay lại, mình đã nhận thấy sự thay đổi chính là cái khinh khí cầu lớn tạo điểm nhấn. Những bức ảnh mình chụp tại đây cũng khá là đẹp, ưng ý theo gu thẩm mỹ của bản thân", nam sinh bày tỏ.

ẢNH: THẾ DUY

Phong cách châu Âu, cổ điển, sang trọng cũng rất thu hút giới trẻ tại quán cà phê ở P.Thủ Đức ẢNH: THẾ DUY

Tại đường Einstein, P.Thủ Đức, TP.HCM, quán cà phê So Far So Good chọn tiếp cận ngày lễ bằng phong cách trang trí tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp đặc biệt. Trong không gian 2 tầng lầu cùng khoảng sân vườn, quán trang trí giáng sinh mang hơi thở châu Âu. Những hàng thông lớn nhỏ được bài trí theo bố cục cụ thể, kết hợp cùng màu đèn vàng ấm và các vật liệu gỗ biến quán cà phê trở nên không gian cổ tích đầy hoài niệm

Nguyễn Thị Kim Ni (25 tuổi), ngụ tại P.Phước Long, TP.HCM, chia sẻ: "Mình tình cờ biết đến quán thông qua mạng xã hội, thấy không gian đẹp. Mình chưa có ý định đi chụp ảnh dịp Giáng sinh nhưng với phong cách trang trí tại quán, những bộ ảnh của mình cũng quá hợp để đăng trong dịp lễ này".