NSND Hồng Vân bất ngờ nhắc đến con trai khi thắng giải Diễn viên nữ xuất sắc

Chiều 24.9, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese diễn ra tại Galaxy Nguyễn Du (TP.HCM), khép lại hành trình tranh tài đầy sôi nổi. Bên cạnh sự góp mặt của các nhà làm phim trẻ, sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Thu Trang, diễn viên Nhã Phương, diễn viên Hứa Vĩ Văn, diễn viên Thiên Ân…

Xuất hiện tại sự kiện, NSND Hồng Vân bất ngờ khi được vinh danh giải thưởng Diễn viên nữ xuất sắc với vai bà Vỹ trong phim ngắn Người nuôi diều. Đây là dự án do Châu Đỗ viết kịch bản, đồng đạo diễn cùng Bảo Trần.

NSND Hồng Vân chụp ảnh cùng TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Tác phẩm kể về một người mẹ đơn thân nghèo vất vả nuôi người con trai bại não và chậm phát triển tên Nhỉnh. Trước khi qua đời, bà dành những ngày cuối cùng để cùng con làm nên cánh diều đầu tiên có thể bay, chuẩn bị cho con bước tiếp cuộc đời. Sau khi bà mất, Nhỉnh tiếp tục làm diều, được những người xung quanh đón nhận và có một cuộc sống mới.

Chia sẻ trong khoảnh khắc nhận giải, NSND Hồng Vân vỡ òa và không khỏi bất ngờ. Khi góp mặt trong danh sách đề cử, cô nghĩ rằng nếu thắng giải thì cũng vui vì được ghi nhận. Nhưng kể cả khi không chiến thắng, nữ nghệ sĩ vẫn xem đây là một niềm hạnh phúc khi tiếp thêm niềm tin cho các nhà làm phim trẻ.

“Với tôi, cuộc thi Vietnamese là một nền tảng, một bệ phóng rất tốt cho các bạn trẻ. Các đạo diễn trẻ ban đầu có thể mình chưa biết về các bạn, nhưng khi làm việc rồi thì tôi thấy các bạn rất giỏi", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Vì sao NSND Hồng Vân đồng hành với các nhà làm phim trẻ?

NSND Hồng Vân vỡ òa cảm xúc khi nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnames 2026 Ảnh: Nhật Thịnh

NSND Hồng Vân chụp ảnh cùng ê kíp Người nuôi diều Ảnh: Nhật Thịnh

Chia sẻ thêm với chúng tôi, NSND Hồng Vân cho biết trong nhóm bạn trẻ thực hiện phim ngắn Người nuôi diều, có học trò của cô ở Sân khấu kịch Hồng Vân. Khi các bạn đứng ra tổ chức sản xuất và ngỏ ý tham gia, nữ nghệ sĩ nhận lời để động viên tinh thần.

“Thứ hai là với một cuộc thi uy tín như Vietnamese, tôi cũng muốn ủng hộ. Con trai tôi mới đi học về, vẫn còn rất trẻ. Và các bạn đạo diễn này cũng vậy, cũng muốn thể hiện cái mình đã học. Tất cả những cảm xúc đó khiến tôi nghĩ rằng mình giúp được gì cho các bạn thì mình cứ giúp”, bà bầu sân khấu kịch trải lòng.

Theo NSND Hồng Vân, mỗi bạn trẻ đều có một cá tính khác nhau. Trong quá trình thực hiện Người nuôi diều, từ khâu kịch bản, cô biết rằng các gương mặt trẻ sẽ có góc nhìn riêng, và sẽ có cái đúng, cái chưa đúng hoàn toàn. Với kinh nghiệm của mình, nữ nghệ sĩ góp ý cho vai diễn, nhưng trên tinh thần tôn trọng ý tưởng của các hậu bối.

Với NSND Hồng Vân, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese là một bệ phóng cho các nhà làm phim trẻ Ảnh: Hồ Đăng Khoa

“Vì các bạn còn trẻ, rất sáng tạo nên mình chỉ cần trám lại những lỗ hổng để thành một tổng thể hoàn chỉnh. Sau quá trình tiền kỳ, đến lúc ra bối cảnh thì tôi cứ làm theo chứ không tranh luận gì. Bởi nếu như thế mình sẽ tạo cho các bạn cảm giác khó xử và đôi khi các bạn bị tụt cảm xúc sáng tạo”, NSND Hồng Vân chia sẻ.

Nhã Phương rạng rỡ tại Lễ trao giải Vietnamese, nhớ lúc khó khăn mới vào nghề

Trong quá trình đồng hành đó, NSND Hồng Vân không chỉ ấn tượng bởi tài năng, sự sáng tạo của các nhà làm phim trẻ mà còn bởi sự chỉn chu, chu đáo khi luôn quan tâm đến sức khỏe của mình. “Và các bạn cũng rất biết cách cư xử, luôn tạo sự thoải mái cho diễn viên khi làm việc”, NSND Hồng Vân cho hay.

Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì đến các nhà làm phim trẻ, NSND Hồng Vân mượn tác phẩm Người nuôi diều mà mình góp mặt để bộc bạch nỗi lòng. Cô nói: “Tôi chỉ mong các bạn hãy cứ là những cánh diều cứ bay cao, bay xa và đừng bao giờ để đứt dây. Tôi hy vọng những ẩn ý của mình, các bạn sẽ hiểu”.