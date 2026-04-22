NSND Hồng Vân hội ngộ 'con gái màn ảnh' tại sự kiện

Tối 21.4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Anh Hùng được tổ chức tại TP.HCM. Ngoài dàn diễn viên của dự án này như Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh... chương trình còn có sự góp mặt của các sao Việt như NSND Hồng Vân, Chi Pu, Thúy Ngân, Nhã Phương, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng...

Anh Hùng được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và nhà sản xuất Timothy Linh Bùi. Tác phẩm theo chân Hùng (Thái Hòa) - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 24.4.

Thái Hòa đảm nhận vai chính trong phim Anh Hùng. Anh có nhiều trải nghiệm khi đóng những phân cảnh hành động trong tác phẩm lần này Ảnh: NSX

Lần đầu làm phim điện ảnh, Võ Thạch Thảo đối diện với áp lực quay các cảnh hành động, cháy nổ. Được hỏi về điều này và so sánh với các đạo diễn nam, cô chia sẻ: “Tôi nghĩ đơn giản đạo diễn là đạo diễn thôi. Khi gắn giới tính ngay phía trước tên, tôi dễ khoanh vùng mình lại. Đây là lần đầu tiên tôi làm những cảnh cháy nổ. Khi viết kịch bản tôi cũng run tay vì không biết có thể làm cái này tốt không. Nhưng ê kíp liền nói: "Em có tụi anh mà em sợ cái gì". Chính điều đó đã làm cho Anh Hùng thành sự thật”.

Theo ghi nhận, Anh Hùng sẽ ra rạp cùng loạt phim Việt như Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu 8 hay Heo năm móng. Nói về chuyện doanh thu, Thái Hòa - người đảm nhận vai chính trong phim chia sẻ: "Tôi không phải kiểu diễn viên cứ xuất hiện là khán giả mua vé. Phim thắng hay không là do bản thân bộ phim, không phải do một diễn viên. Ngay cả ở Hollywood cũng vậy, phim dở thì vẫn thất bại".

NSND Hồng Vân cùng dàn sao đến ủng hộ 'Anh Hùng'

Sự kiện ra mắt phim quy tụ nhiều sao Việt đến ủng hộ. Trong đó, Thúy Ngân xuất hiện trong thiết kế váy ngắn tôn vóc dáng cùng nhan sắc rạng rỡ, còn NSND Hồng Vân ghi điểm với đầm đen thanh lịch. Trước đó, cả hai từng vào vai mẹ con của phim Gạo nếp gạo tẻ do Võ Thạch Thảo làm đạo diễn Ảnh: NSX

Kaity Nguyễn diện váy cúp ngực tôn đường cong trong lần xuất hiện này. Nhan sắc ở tuổi 27 của nữ diễn viên Gái già lắm chiêu khiến khán giả xuýt xoa Ảnh: NSX

Thảm đỏ phim Anh Hùng có sự đổ bộ của nhiều mỹ nhân Việt. Trong đó, Nhã Phương gây chú ý bởi vóc dáng thon thả sau khi sinh. Còn Chi Pu chọn váy trễ vai tôn lên nhan sắc rạng rỡ Ảnh: NSX

NSƯT Tuyết Thu trẻ trung tại sự kiện ra mắt phim. Ở tuổi 55, cô vẫn hăng say với công việc diễn xuất. Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân viên mãn của nữ nghệ sĩ cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: NSX

Oanh Kiều và Băng Di đối lập trên thảm đỏ ra mắt phim Anh Hùng. Nếu như "ác nữ màn ảnh" chọn váy đen kín đáo thì đồng nghiệp chọn thiết kế váy trắng gợi cảm cho lần xuất hiện này Ảnh: NSX

Đỗ Nhật Hoàng - Quốc Anh là những gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt Ảnh: NSX