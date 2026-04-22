Cuộc sống của diễn viên Thái Hòa ở tuổi 52

Sau thành công của Tử chiến trên không, Thái Hòa trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong Anh Hùng. Bộ phim do Võ Thạch Thảo làm đạo diễn, kể về người cha đơn thân là tài xế taxi bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ, trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm trong tay tử thần. Ngoài Thái Hòa, phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Lê Thiện, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát, Phương Thanh…

Thái Hòa thừa nhận bản thân không áp lực doanh thu khi đóng phim

Một phân đoạn gây chú ý trong phim là cảnh quay của Thái Hòa và NSƯT Lê Thiện. NSƯT Lê Thiện tiết lộ phân đoạn khi mặc đai lưng bảo vệ để cùng Thái Hòa đu dây trên cao, bà đã sợ và nghẹt thở. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ “còn sợ hơn khi nghe bạn diễn la lên và mắc kẹt”. Về phần mình, nam diễn viên chia sẻ: “Ai ngờ khi gác chân qua và hạ trọng tâm xuống, tôi kẹt vào lan can. Tôi mới la lên và quên cả thoại”.

Theo Thái Hòa, dù chịu đau khi thực hiện những cảnh hành động trong phim nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Bởi anh cho rằng ê kíp đoàn phim chú trọng vào sự an toàn của diễn viên. “Đạo diễn không cho diễn viên tự làm những cảnh nguy hiểm dù mình đồng ý. Vì chỉ cần một sự cố là ảnh hưởng cả đoàn. Nếu không có bảo hộ thì chắc không ai dám làm”, anh kể.

Cuộc sống kín tiếng của Thái Hòa

Từ câu chuyện trên màn ảnh, nam diễn viên nói nhiều hơn về đời sống riêng – nơi ảnh hưởng trực tiếp đến cách anh làm nghề. Nam diễn viên cho biết anh không xem mình là người “dạy con”, thậm chí không chắc mình tốt hơn con để dạy. Thay vì áp đặt, anh chọn cách đồng hành. Chính con cái lại trở thành yếu tố khiến sao nam 7X thay đổi. “Nhờ con, tôi học được cách xin lỗi, học cách nhận sai”, nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên có lối sống kín đáo, dành nhiều thời gian cho gia đình Ảnh: FBNV

Những trải nghiệm này trở thành nền tảng cảm xúc để anh xây dựng nhân vật Hùng - một người cha không hoàn hảo nhưng luôn hành động theo bản năng bảo vệ con. Anh cho biết mình hiểu những lựa chọn khó khăn của nhân vật khi đứng trước áp lực gia đình.

Ngoài công việc, nam diễn viên duy trì nhịp sống kín đáo và giản dị. Anh không có nhu cầu ra ngoài nếu không cần thiết, thậm chí có thể ở nhà cả tuần khi không có lịch quay. Thời gian đó, Thái Hòa dành cho những sinh hoạt quen thuộc như đưa con đi học, đi siêu thị cùng vợ, quanh quẩn với gia đình. Với anh, đây là cách giữ cân bằng, thay vì tìm kiếm những trải nghiệm ồn ào.

Thái Hòa có tổ ấm viên mãn bên vợ kín tiếng. Cô thường xuyên đồng hành, ủng hộ người bạn đời trong các dự án nghệ thuật. Ở góc độ tài chính, anh thẳng thắn nhìn nhận tiền bạc là điều cần thiết trong cuộc sống nhưng không phải yếu tố quyết định. “Không có tiền thì sống sao. Nhưng tiền không phải là tất cả. Khi cần thì quan trọng, nhưng không phải thứ quyết định mình làm nghề”, Thái Hòa bày tỏ quan điểm.

Theo nam diễn viên, thử thách lớn nhất khi diễn không nằm ở những cảnh nặng tâm lý mà là giữ cho cái tôi không lấn át nhân vật. “Khó nhất là khi mình nghĩ phải diễn cho hay. Lúc đó mình đang là mình, không phải nhân vật nữa”, anh nói. Thái Hòa cũng thừa nhận không thoải mái khi xem lại phim của mình, đặc biệt là khi xem cùng người khác, vì sợ khán giả “thấy mình” thay vì thấy nhân vật. Với sao nam 7X, thành công của một bộ phim đến từ chính tác phẩm, không phải từ một cá nhân.