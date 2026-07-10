NSND Hồng Vân, Thanh Thúy cùng dàn sao Thái hội ngộ Thai Film Festival in Vietnam 2026

Chiều 9.7, lễ khai mạc Thai Film Festival in Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo nhà làm phim, diễn viên Thái Lan cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại quốc tế (DITP), Bộ Thương mại Chính phủ Hoàng gia Thái Lan phối hợp Văn phòng Xúc tiến thương mại quốc tế tại TP.HCM tổ chức, kéo dài đến hết ngày 11.7.

Thảm đỏ thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh Thái Lan. Bên cạnh các khách mời quốc tế, nhiều nghệ sĩ Việt Nam cũng đến chúc mừng và giao lưu. Theo ban tổ chức, Thai Film Festival in Vietnam 2026 là lần thứ ba được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời mở rộng quy mô với ba hoạt động trọng điểm: chương trình kết nối giao thương giữa 22 doanh nghiệp Thái Lan và các đối tác Việt Nam; trình chiếu 5 bộ phim Thái Lan gồm Midnight Incense, Death Whisperer 1, Ghost Board, Our House và Human Resource; cùng các phiên kết nối nhằm tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Pornvich Sila-on, Phó tổng cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP), cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất đối với ngành điện ảnh và nội dung sáng tạo của Thái Lan. Ông nhấn mạnh: "Việt Nam không chỉ là một thị trường xuất khẩu quan trọng của điện ảnh Thái Lan mà còn là đối tác chiến lược lâu dài trong các lĩnh vực phát hành phim, đồng sản xuất, phát triển tài sản trí tuệ (IP) và mở rộng thị trường trong khu vực ASEAN".

Theo ban tổ chức, chương trình kết nối giao thương năm nay quy tụ 22 doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sản xuất nội dung gặp gỡ các nhà phát hành, nhà đầu tư và đối tác Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội chuyển nhượng bản quyền, đồng sản xuất và mở rộng thị trường. DITP kỳ vọng sự kiện sẽ mang lại giá trị giao thương không dưới 200 triệu baht.

Đại diện DITP cũng cho biết thành công của bộ phim Our House tại phòng vé Việt Nam là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của điện ảnh Thái Lan với khán giả trong nước. "Chúng tôi không chỉ kỳ vọng vào kết quả thương mại mà còn mong muốn Thai Film Festival trở thành cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa nhân dân Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước", ông Pornvich Sila-on chia sẻ.

Dàn sao Việt - Thái gây 'sốt' thảm đỏ liên hoan phim

NSND Hồng Vân rạng rỡ tại lễ khai mạc Thai Film Festival in Vietnam 2026 diễn ra ở TP.HCM Ảnh: A.H

Diễn viên Yên Đan lựa chọn trang phục màu sắc rực rỡ, thoải mái tương tác với ống kính Ảnh: A.H

Nhà sáng tạo nội dung Trần Thanh Tâm cùng chồng hòa vào không khí sôi động của lễ khai mạc liên hoan phim Ảnh: A.H

Nhà sản xuất - diễn viên Thanh Thúy cùng đạo diễn Đức Thịnh và con trai thu hút sự chú ý tại sự kiện Ảnh: A.H

Rattanawadee Wongthong (Mim) - diễn viên phim Quỷ ăn tạng Ảnh: A.H

Worarit Ninklom (ở giữa) - đạo diễn phim Midnight incense đến dự liên hoan phim cùng nam diễn viên Ekkapop Tata và nữ diễn viên Satida Sripromma Ảnh: A.H

Đạo diễn Kongkiat Komesiri (ngoài cùng bên phải) mang tác phẩm Our house đến giới thiệu với khán giả Việt Nam trong khuôn khổ liên hoan phim Ảnh: A.H

Hai "nàng thơ" xứ chùa vàng Pornnappan Pornpenpipat (trái) và Limphat Khunaranphat Ảnh: A.H

Đạo diễn và các diễn viên chính của những bộ phim được trình chiếu tại liên hoan phim giao lưu với khán giả Việt Nam Ảnh: A.H



