NSND Kim Xuân: 70 tuổi vẫn 'cháy' với nghề, có chồng đồng hành mỗi chuyến quay phim

Mùa tết bận rộn của NSND Kim Xuân

NSND Kim Xuân tham gia 2 phim chiếu tết 2026: Báu vật trời cho và Nhà mình đi thôi (ảnh) ẢNH: ĐPCC

Hơn 50 năm theo đuổi nghệ thuật, NSND Kim Xuân đến nay vẫn hoạt động không ngơi nghỉ ở cả sân khấu lẫn màn ảnh. Đầu năm 2026, bà xuất hiện trong hai phim điện ảnh chiếu tết là Báu vật trời cho (khởi chiếu mùng 1 tết) và Nhà mình đi thôi (khởi chiếu mùng 10 tết). Cùng với đó, nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ bà còn tất bật ở sân khấu Thiên Đăng từ mùng 2 với vai diễn trong hai vở kịch là Ngôi nhà không có đàn ông và Chung nhà. "Tôi biết ơn vì có sức khỏe để mình làm việc được rất nhiều, được gặp gỡ khán giả ở hai loại hình khác nhau. Tôi rất mừng khi thấy nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ đến với điện ảnh hay sân khấu một cách thực sự yêu thích", diễn viên 70 tuổi chia sẻ với Thanh Niên.

NSND Kim Xuân chia sẻ lịch diễn kịch tết cũng như quảng bá phim tết ảnh hưởng đến kế hoạch đón năm mới của mình song bà xem đó là công việc cần thiết, là niềm vui, niềm hãnh diện chứ không phải điều bị ép buộc. "Đối với tôi, được gặp gỡ khán giả mỗi khi diễn, mỗi khi giao lưu giống như lễ hội vậy đó, vì họ đều đang ở tâm thế thoải mái để xem mình diễn, xem mình đóng phim. Bản thân trong họ cũng toàn niềm vui nên chuyện đi diễn không có gì khác, chỉ có khác là tết thì rộn ràng hơn, vui hơn", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Những ngày đầu năm, nữ nghệ sĩ tất bật với lịch trình diễn kịch tết, tham gia hoạt động quảng bá phim tết Báu vật trời cho ẢNH: THIÊN ĐĂNG, CHỤP MÀN HÌNH

Nữ diễn viên phim Mùi ngò gai tâm sự dù lịch diễn bận rộn, bà vẫn cố gắng sắp xếp chu toàn chuyện nhà cửa. "Đó là một thông lệ hằng năm, lúc nào cũng phải cúng giao thừa đầy đủ, tân niên, tất niên. Tất nhiên là ngày xưa khi má tôi còn sống, thì gia đình đông hơn, vui hơn. Bây giờ hai vợ chồng tôi ở căn hộ riêng, gia đình con tôi ở căn hộ riêng thì tất cả những điều đó vẫn được duy trì nhưng được tinh giản lại. Dẫu vậy, luôn luôn trong lòng tôi, đêm giao thừa bao giờ cũng rất thích", nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ chia sẻ bản thân đã quen với guồng quay công việc trong suốt 40, 50 năm qua, gia đình từ lâu cũng thấu hiểu và ủng hộ mình theo đuổi đam mê nghệ thuật, không phiền lòng khi bà vắng nhà dịp lễ tết. "Nếu gia đình tôi thấy phiền thì đã phiền từ mấy chục năm trước rồi. Hiện tại cả nhà đã quen và thấu hiểu rằng đó là một công việc chân chính. Nội chuyện khán giả rất yêu thương tôi mỗi khi ra đường cũng là một phần thưởng quý giá để gia đình nhìn thấy: À, người thân mình đã làm việc hết sức và đạt được kết quả tốt nên được khán giả rất yêu thương", NSND Kim Xuân bộc bạch.

Thảnh thơi hơn vì chọn sống theo ý mình

NSND Kim Xuân miệt mài làm nghề ở tuổi 70 ẢNH: ĐPCC

Trước câu hỏi về kế hoạch gác lại công việc để lui về nghỉ ngơi, NSND Kim Xuân tâm sự: "10 năm nay tôi đã bớt nhiều lắm rồi, tôi không nhận những vai nặng ký, mất thời gian nhiều nữa. Nhưng có những kịch bản hay, có thể chỉ là khách mời thôi nhưng tôi thấy lạ thì tôi nhận lời và ông xã để tôi toàn quyền quyết định". Sao phim Chìa khóa trăm tỉ tâm sự dù tất bật với công việc nhưng bà và bạn đời đều cảm thấy thoải mái, thảnh thơi. "Chúng tôi vẫn được đi bộ với nhau mỗi sáng, cùng tập thể dục, cùng ăn những món yêu thích, dành thời gian tâm tình. Từ lúc tôi xác định đến tuổi này thì mình có quyền chọn theo ý mình, tôi thấy mình thảnh thơi hơn nhiều lắm".

NSND Kim Xuân chia sẻ mình thường rủ người thân đi cùng trong những chuyến quay phim xa nhà, kết hợp làm việc và du lịch. Điều đó khiến nữ nghệ sĩ vừa hoàn thành vai trò trong mỗi dự án, vừa tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi để ở bên những người thân yêu, cùng trải nghiệm những điều mới. Đặc biệt, diễn viên kỳ cựu hạnh phúc vì được chồng ủng hộ, động viên và đồng hành trong những chuyến quay phim dài ngày như thế.

Nữ nghệ sĩ lấy dẫn chứng là quãng thời gian gần 2 tháng quay phim Nhà mình đi thôi với bối cảnh chủ yếu diễn ra ở Đà Nẵng, bà luôn có người thân kề cận. "Đợt đầu tiên thì tôi có em gái đi cùng, đợt sau thì có ông xã. Lúc nào tôi đi quay cũng có người nhà đi cùng. Ngoài những lúc mình đi quay mệt nhọc, khi có được một buổi hay một ngày nghỉ ngơi, tôi và chồng sẽ đi riêng, cùng tham quan tất cả những điểm nào mình thích ở trong thành phố", nghệ sĩ Kim Xuân hào hứng.

NSND Kim Xuân bên bạn đời. Bà hạnh phúc vì được chồng thấu hiểu, ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, được ông xã chở đi diễn suốt mấy chục năm, đồng hành trong những chuyến quay phim xa nhà ẢNH: FBNV

Hiện, NSND Kim Xuân vẫn miệt mài với đam mê diễn xuất và còn một số dự án được giới thiệu trong năm 2026. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa đam mê sau hơn 50 năm theo đuổi nghệ thuật, bà bộc bạch: "Chắc chắn là tôi phải yêu nó, phải yêu lắm. Khi diễn xong một vở diễn, tôi nhìn xuống khán giả, thấy họ thấm được câu chuyện, họ khóc hết nước mắt hay họ vui vẻ, rạng rỡ vì vở diễn ý nghĩa... Phim ảnh cũng vậy... Tất cả những điều đó đều khiến tôi cảm thấy mình chọn nghề này đúng và ít nhất cuộc sống mình cũng làm được một điều có ích: làm cho tâm hồn của con người ta trở nên đẹp hơn".