Phim tết có Uyển Ân đóng chính ‘né’ Trấn Thành, Trường Giang ngoài rạp?

Uyển Ân trở lại với phim tết

Đạo diễn Trần Đình Hiền (bìa phải) cùng dàn diễn viên Nhà mình đi thôi: NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Michelle Lai, Đoàn Thế Vinh trong buổi ra mắt dự án ẢNH: ĐPCC

Tối 31.1, đoàn phim Nhà mình đi thôi với sự tham gia của đạo diễn Trần Đình Hiền, dàn diễn viên: NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai… ra mắt dự án tại TP.HCM. Phim kể câu chuyện về Phương (Uyển Ân) - người sáng lập và điều hành một công ty du lịch với tham vọng phát triển mô hình du lịch thiết kế riêng cho từng gia đình. Cô tham gia một chương trình đầu tư nhằm biến kế hoạch thành hiện thực nhưng phải vượt qua thử thách: thực hiện một chuyến du lịch cùng chính gia đình mình. Từ đó, cả nhà có những những trải nghiệm đáng nhớ nhưng rồi những cảm xúc bị kìm nén, những hiểu lầm kéo dài khiến chuyến đi thoát khỏi kịch bản hoàn hảo mà Phương đã dàn dựng…

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Uyển Ân cho biết quá trình tham gia Nhà mình đi thôi, cô tăng cân để ngoại hình mũm mĩm hơn, mang hình ảnh của một cô gái đời thường, gần gũi. Nữ diễn viên 27 tuổi bộc bạch rằng bản thân không đặt nặng vấn đề ngoại hình khi xuất hiện trên màn ảnh mà tập trung vào diễn xuất sao cho khắc họa nhân vật đời nhất, chân thực nhất.

Uyển Ân chia sẻ về vai diễn điện ảnh mới nhất ẢNH: ĐPCC

Uyển Ân cho biết cô nhận lời tham gia tác phẩm vì nhận thấy đây là một dự án khá thú vị. "Mặc dù nhìn vào chúng ta không thấy một sự kiện, một câu chuyện gì quá gay cấn, đao to búa lớn nhưng đó sẽ là một câu chuyện chữa lành để chúng ta càng coi càng mỉm cười vì đồng cảm với phim. Đây cũng là bộ phim góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, nhất là thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế", nữ diễn viên bày tỏ.

Em gái Trấn Thành tiết lộ lịch trình quay phim của cô dày đặc suốt một tháng, nhiều ngày chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Nữ diễn viên 9X kể Nhà mình đi thôi là dự án tập hợp tất cả những thứ cô sợ nhất: sợ độ cao nhưng liên tục phải treo mình trên cao, sợ cảm giác bơi dưới biển nhưng liên tục bị đẩy ra khơi thực hiện cảnh bơi. "Tôi rất sợ nhưng thôi mình nhận tiền rồi nên phải ráng làm", người đẹp hài hước.

Nhà mình đi thôi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh; bên cạnh những gương mặt trẻ: Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai... ẢNH: ĐPCC

Nhà mình đi thôi dự kiến ra rạp vào ngày 26.2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thời điểm thị trường phim tết đã "nguội" bớt. Trước ý kiến cho rằng đội ngũ sản xuất lựa chọn thời điểm này để phát hành phim nhằm tránh "đụng độ" loạt tác phẩm: Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Mùi Phở (Minh Beta) vốn được công chiếu ngay mùng 1 tết (ngày 17.2), đạo diễn Trần Đình Hiền cho biết đây là quyết định được đưa ra từ trước.

"Sau khi tính toán với nhà phát hành, chúng tôi thấy mùng 10 tết là thời điểm phù hợp, lúc này nhiều người đã trở lại thành phố lớn bắt đầu công việc, họ vẫn còn trong giai đoạn muốn được giải trí, đó cũng là thời điểm thị trường còn đang rất rộng mở. Mùa phim tết có nhiều tác phẩm ra rạp nên mình cũng phải tính toán làm sao để lượng phân bổ suất chiếu phù hợp. Mùng 1 có quá nhiều phim rồi, chúng tôi không gia nhập đường đua không phải vì ngại hay sợ gì cả, mà vì chúng tôi muốn tìm thời điểm mà thị phần vẫn còn, vẫn phù hợp với phim của mình", đạo diễn Nhà mình đi thôi chia sẻ với Thanh Niên. Nhà làm phim này cho rằng đây là một sự phân bổ phù hợp, giúp khán giả có nhiều sự lựa chọn giải trí khác nhau trong những ngày đầu năm.

Đạo diễn Trần Đình Hiền thừa nhận áp lực khi phát hành phim điện ảnh đầu tay ẢNH: ĐPCC

Lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh sau nhiều năm làm nghề, Trần Đình Hiền cho biết bản thân áp lực về doanh thu, phản hồi của khán giả. "Khi thực hiện dự án, tôi được nhiều người ủng hộ cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Đó là điều may mắn với một đạo diễn mới như tôi. Nhưng bên cạnh đó là niềm tin mọi người dành cho mình, nhà làm phim nào cũng mong muốn bộ phim của mình đạt được doanh thu tốt, để mình có thể đi tiếp những dự án tiếp theo và tạo niềm tin cho đối tác. Với tôi, điều quan trọng là áp lực từ khán giả, về việc họ sẽ đánh giá phim mình như thế nào nên tôi đã dành hết tâm huyết, sự chuẩn bị, nghiên cứu thị trường để làm sao tác phẩm chạm được đến cảm xúc người xem", đạo diễn bộc bạch.