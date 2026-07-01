NSND Lan Hương lần đầu kết hợp cùng Tùng Dương, Võ Hạ Trâm

Ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2026 vừa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng, sẽ diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), mở màn cho chuỗi hoạt động của lễ hội.

Chương trình khai mạc sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi ẢNH: BTC CUNG CẤP

Chương trình đánh dấu những màn kết hợp lần đầu giữa NSND Lan Hương với các ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Hoàng Hải, Hoàng Quyên, Hoàng Viết Danh cùng các nghệ sĩ Thu Thủy, Phạm Anh Duy, Minh Thúy, Nguyễn Hùng, Thi Phượng và nhóm nhạc OPlus.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của thiếu tá Vũ Nhật Hương, nữ sĩ quan từng đại diện Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi giai đoạn 2021 - 2022. Sự góp mặt của chị được kỳ vọng mang đến những thông điệp ý nghĩa về hòa bình và khát vọng cống hiến.

Đồng hành cùng chương trình còn có nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, La Bảo Hồng; giọng ca nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim và MC Hữu Bằng - Hồng Nhung.

Hữu Bằng và Hồng Nhung sẽ là 2 MC của lễ khai mạc ẢNH: BTC CUNG CẤP

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 4.7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị).

Với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình", Lễ hội Vì hòa bình 2026 do Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 12.2026. Đây là lần thứ hai lễ hội được tổ chức trên mảnh đất Quảng Trị, gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và đối ngoại, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hòa giải và phát triển bền vững.

Điểm nhấn sân khấu khai mạc là cánh chim bồ câu Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc ẢNH: BTC CUNG CẤP Sân khấu khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng chim bồ câu với đôi cánh rộng mở - biểu tượng của hy vọng, kết nối và hòa bình. Thiết kế này khắc họa hành trình của Quảng Trị từ vùng đất từng bị chia cắt bởi chiến tranh vươn mình trở thành biểu tượng của hòa bình và phát triển. Tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, hình tượng đôi cánh sẽ kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật sân khấu để kết nối ký ức với tương lai, gửi gắm thông điệp về hòa bình, hòa giải và khát vọng phát triển bền vững.



