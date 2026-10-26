NSND Minh Vương tiết lộ lý do luôn muốn ca cùng NSND Lệ Thủy

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy tiết lộ sự ăn ý khi cùng diễn trên sân khấu Ảnh: BTC

Tối 25.10, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 với chủ đề Mãi một vầng trăng lên sóng trên HTV9, quy tụ đông đảo nghệ sĩ cải lương qua nhiều thế hệ.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu, NSND Trọng Phúc, NSND Hữu Quốc, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Vũ Luân, nghệ sĩ Châu Thanh, Chí Tâm, Bình Tinh, Trọng Nhân, Hoàng Quốc Thanh, Bảo Ngọc, Cát Phượng, Thy Vân, Thy Nhung, Mai Yến, Ngọc Cương, Khánh Minh, Hữu Tài, Lê Khanh, Bảo Minh Khôi, Ngọc Châu, Hoàng Việt Trang, hai ca sĩ Cẩm Ly và Thùy Trang, cùng các nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026 như Huỳnh Thoa (Chuông vàng), Hoàng Khiêm (Chuông đồng), Mỹ Duyên, Trí Khang…

Trong đêm diễn, nhiều ca cảnh, trích đoạn cải lương được dàn dựng công phu, tái hiện những sắc thái khác nhau của sân khấu truyền thống. Đây còn là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm nghề và cách gìn giữ, tiếp nối những giá trị của cải lương.

NSND Minh Vương - NSND Lệ Thủy ca Bánh bông lan sau hơn 50 năm

Điểm nhấn của chương trình là màn tái ngộ của NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy qua bài ca Bánh bông lan của tác giả Loan Thảo. Giọng ca ngọt ngào, lối thể hiện duyên dáng của hai nghệ sĩ gợi lại những dấu ấn trong hành trình song ca hơn nửa thế kỷ.

NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy biểu diễn bài Bánh bông lan Ảnh: BTC

Chia sẻ khi hát lại Bánh bông lan, NSND Lệ Thủy cho biết bà và NSND Minh Vương có nhiều kỷ niệm với bài ca này. "Bài hát này đã đi cùng chúng tôi một đoạn đường rất dài, hơn 50 năm rồi đó. Vậy nên khi được hát lại thì tôi rất vui. Tôi cũng còn nhớ, tại chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần đầu tiên, tôi và Minh Vương cũng hát bài này, hôm nay được tái diễn thì rất xúc động", bà bày tỏ.

Với NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy là bạn diễn ăn ý sau nhiều năm gắn bó trên sân khấu. Nam nghệ sĩ cho biết dù cả hai có thể biểu diễn cùng nhiều đồng nghiệp khác, những lần song ca vẫn luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt. "Điều đó làm cho tôi hưng phấn lắm. Mỗi khi có ai mời, tôi đều hỏi: 'Có Lệ Thủy không?', nếu có là tôi sẵn sàng", ông nói.

NSND Lệ Thủy cho rằng sự yêu mến của khán giả dành cho bộ đôi phần nào đến từ chất giọng mộc mạc và cách thể hiện gần gũi. Những bài ca về quê hương, theo bà, thường được khán giả yêu thích khi cả hai cùng biểu diễn. "Mấy bài đó đối với Minh Vương, Lệ Thủy là được ăn khách lắm, khán giả rất thương mến", nữ nghệ sĩ nói.

Cũng trong chương trình, NSND Lệ Thủy biểu diễn trích đoạn cải lương Hàn Mặc Tử cùng NSND Trọng Hữu. Phần ca diễn của hai nghệ sĩ khắc họa những cung bậc tình yêu, nỗi nhớ và thân phận con người.

Nghệ sĩ Châu Thanh, Phượng Hằng chia sẻ về nghệ thuật ca hơi dài

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình dành thời lượng để nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng chia sẻ về nghệ thuật ca hơi dài - kỹ thuật tạo dấu ấn riêng trong phong cách thể hiện vọng cổ.

NSƯT Phượng Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh chia sẻ về lối ca hơi dài trước khi thể hiện trích đoạn Vụ án Mã Ngưu

Ảnh: Chụp màn hình

Theo nghệ sĩ Châu Thanh, ca hơi dài đòi hỏi quá trình khổ luyện, nhưng để chinh phục người nghe, nghệ sĩ còn phải biết vận dụng kỹ thuật phù hợp với từng hoàn cảnh. "Ca hơi dài là cách ca rất khó, phải khổ luyện lắm mới ca được hơi dài. Nhưng đôi khi có những người thích và những người không thích. Tôi may mắn khi được nhiều anh em nghệ sĩ trong giới yêu thích cách ca của mình, khán giả cũng thường yêu cầu", ông chia sẻ.

Với Châu Thanh, sức hấp dẫn của lối ca này không chỉ nằm ở khả năng giữ hơi mà còn ở cách xử lý phù hợp với diễn biến cảm xúc. Những đoạn ca hơi dài có thể phát huy hiệu quả trong tình huống vui tươi, khi tình yêu đang đẹp, nhưng không phù hợp với những phân đoạn bi thương, cần sự lắng đọng. "Tôi nghĩ khán giả thích vì tôi biết sử dụng đúng lúc, đúng tình huống", nam nghệ sĩ nói.

Trong khi đó, NSƯT Phượng Hằng cho biết bà từng kiên trì tập luyện từ những câu ca 16 nhịp, nâng dần lên 32 rồi 64 nhịp để tìm cách thể hiện riêng. Tuy nhiên, theo bà, điều quan trọng không chỉ là kéo dài câu ca mà còn phải đặt kỹ thuật đúng chỗ, kết hợp luyến láy phù hợp để truyền tải cảm xúc. Nhờ đó, câu vọng cổ không chỉ thể hiện khả năng xử lý kỹ thuật mà còn giữ được sức truyền cảm với người nghe.

Sau phần giao lưu, nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng cùng thể hiện trích đoạn cải lương Vụ án Mã Ngưu của tác giả Đăng Minh.

Nghệ sĩ Chí Tâm, Thanh Thanh Hiền thể hiện ca cảnh Sân khấu lên đèn

Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình còn có nhiều ca cảnh với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Cung tơ hòa điệu - Mãi một vầng trăng có NSƯT Vũ Luân, Thy Vân, Thy Nhung, Mai Yến cùng nhóm múa Việt Hải. Ca cảnh Sân khấu lên đèn quy tụ NSƯT Thanh Thanh Hiền, Chí Tâm, Huỳnh Thoa, Hoàng Khiêm và nhóm múa Bạch Dương.

Với Tầm vương tơ, NSND Hữu Quốc, Bình Tinh cùng các nghệ sĩ mang đến màu sắc tuồng cổ qua sự kết hợp giữa ca diễn, vũ đạo và phục trang truyền thống. Ca cảnh Ngàn sau có tương phùng có sự góp mặt của NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Cẩm Ly và nhóm múa Việt Hải.

Khép lại chương trình là ca cảnh Vầng trăng tao ngộ - Vầng trăng yêu thương, với NSND Trọng Phúc, Thùy Trang, Ngọc Châu, Mỹ Duyên, Trí Khang, Hoàng Việt Trang cùng nhóm múa Bạch Dương. Tiết mục kết thúc đêm diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, tiếp nối mạch kết nối giữa các thế hệ trên sân khấu cải lương.