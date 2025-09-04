NSND, đạo diễn Phạm Thị Thành từng đào tạo nhiều học trò trở thành nghệ sĩ nổi tiếng Ảnh: TL

Trao đổi với Thanh Niên, NSND Trần Lực cho biết, NSND Phạm Thị Thành qua đời vào tối 3.9 tại nhà riêng vì tuổi già, sức yếu. "Cô Phạm Thị Thành là nghệ sĩ lớn, có công thành lập Nhà hát Tuổi trẻ. Khi còn chưa vào nghề, tôi đã rất ngưỡng mộ cô qua các vở kịch như Sống mãi tuổi 17, các vở của Lưu Quang Vũ... Cô là đạo diễn xuất sắc, có nhiều tác phẩm để đời", ông chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Trần Lực, NSND Phạm Thị Thành là cây đa, cây đề của ngành sân khấu. Giai đoạn năm 1991-1993, nam nghệ sĩ có làm ở Cục Nghệ thuật biểu diễn, khi đó bà Phạm Thị Thành là Cục phó, phụ trách mảng sân khấu.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Khi đó, tôi là cấp dưới trực tiếp làm việc, cùng cô tham gia nhiều hội diễn sân khấu ở Việt Nam. Khi tiếp xúc và làm việc với cô mới thấy được cô là người đậm chất nghệ sĩ, rất tâm huyết, yêu nghề. Khi đảm nhận vai trò là Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, cô là lãnh đạo rất công tâm, luôn lo lắng cho đồng nghiệp. Cô là nghệ sĩ lớn nên sự ra đi của cô là mất mát lớn của ngành nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là mảng sân khấu".

NSND Trần Lực cho biết, lần gần nhất ông gặp đạo diễn Phạm Thị Thành là khi bà vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, tham gia các buổi lễ kỷ niệm của trường. Ông cho biết khi đó, nữ nghệ sĩ gạo cội đã yếu đi nhiều. "Cô đã cống hiến cả đời cho nghệ thuật, làm việc cho đến khi không làm được nữa thì thôi. Chúng tôi mãi biết ơn cô", nghệ sĩ Trần Lực bày tỏ.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941 ở Huế, là con gái của ông Đổng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng.

Năm 14 tuổi, bà gia nhập Đoàn Văn công Trung ương. Năm 1970, nữ nghệ sĩ được Nhà nước cử sang Liên Xô (cũ) học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm, bà về nước cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ. Năm 1987, nhà hát được thành lập, bà Hà Nhân làm Giám đốc, còn bà Phạm Thị Thành làm phó giám đốc. NSND Phạm Thị Thành đã tuyển sinh, đào tạo nhiều diễn viên tên tuổi như Lê Khanh, Lan Hương, Anh Tú, Minh Hằng...

NSND Phạm Thị Thành làm đạo diễn hơn 200 vở kịch, trong đó gần 20 vở giành huy chương vàng và một số vở đoạt huy chương bạc. Bà đạo diễn cho Lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế…

Giai đoạn 1991 - 1996, bà giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó là Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn.

NSND Phạm Thị Thành còn là Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Với những cống hiến bền bỉ, bà được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988, Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997 và Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2012. Những danh hiệu ấy không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho một đời tận hiến.