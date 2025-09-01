Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

NSƯT Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời

Lạc Xuân
Lạc Xuân
01/09/2025 15:41 GMT+7

Nhà giáo ưu tú, NSƯT Bình Trang là nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam và là thầy của nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc trưởng. Bà qua đời ngày 31.8 tại TP.HCM sau thời gian dài lâm bệnh, thọ 92 tuổi.

NSƯT Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời - Ảnh 1.

NSƯT Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam

Ảnh: Nhạc trưởng Hoàng Điệp cung cấp

Trao đổi với Thanh Niên, nhạc trưởng - NSƯT Hoàng Điệp chia sẻ nghệ sĩ Bình Trang là "sư mẫu" của bà về môn chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện TP.HCM từ năm 1977. Vì mối quan hệ thân thiết ấy mà sau này bà Hoàng Điệp được tiếp nối nghệ sĩ Bình Trang trong việc kế thừa và phát huy môn hợp xướng tại nhạc viện. 

"Nhà giáo ưu tú, NSƯT Bình Trang là một tấm gương yêu nghề và tận tụy đối với rất nhiều thế hệ học trò của bà tại Nhạc viện TP.HCM. Tôi học được ở bà sự công tư phân minh và tính kỷ luật trong công việc. Ngoài đời bà là một phụ nữ mang "tính cách của trái dừa" (ngoài thô ráp nhưng bên trong ngọt ngào), tính cách của tôi ảnh hưởng nhiều ở bà vì tôi vừa là con nuôi, vừa là "đệ tử ruột" của bà... Sự ra đi của nghệ sĩ Bình Trang là một nỗi đau không nói nên lời với tôi", nhạc trưởng Hoàng Điệp xúc động chia sẻ. 

NSƯT Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú, NSƯT Bình Trang và NSƯT Hoàng Điệp

Ảnh: Nhạc trưởng Hoàng Điệp cung cấp

Sự ra đi của NSƯT Bình Trang để lại niềm tiếc thương vô hạn trong giới âm nhạc và học trò nhiều thế hệ. Trên trang cá nhân, NSND Tạ Minh Tâm đăng tải cáo phó và bày tỏ: "Kính tiễn má Tư về cõi vĩnh hằng".

Sự nghiệp của NSƯT Bình Trang

Nhà giáo ưu tú, NSƯT Bình Trang sinh năm 1933. Bà được cử đi học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Moscow, Nga), tốt nghiệp chuyên ngành chỉ huy hợp xướng. Trở về nước, bà gắn bó với sự nghiệp giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP.HCM, để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác đào tạo. Bà từng đảm nhiệm nhiều cương vị như nguyên Phó trưởng khoa Lý luận sáng tác chỉ huy, Nhạc viện TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Giáo vụ và phụ trách dàn nhạc Nhạc viện TP.HCM.

NSƯT Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời - Ảnh 3.

Hình ảnh nghệ sĩ Bình Trang thời trẻ

Ảnh: TL

NSƯT Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc trưởng

Ảnh: Nhạc trưởng Hoàng Điệp cung cấp

NSƯT Bình Trang - nữ nhạc trưởng đầu tiên của Việt Nam qua đời - Ảnh 5.

Tang lễ của nghệ sĩ Bình Trang. Gia đình rất xúc động khi nhiều đồng nghiệp và các thế hệ học trò tới viếng...

Ảnh: Nhạc trưởng Hoàng Điệp cung cấp

Nghệ sĩ được trao nhiều phần thưởng cao quý như huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc, Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam… Bà cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc TP.HCM.

Ngoài giảng dạy và biểu diễn, nghệ sĩ Bình Trang còn biên soạn nhiều giáo trình về Chỉ huy hợp xướng, phỏng dịch và phối âm nhiều tác phẩm cho hợp xướng. Bà được xem là nữ nhạc trưởng tiên phong, nữ nghệ sĩ và nhà giáo đầu tiên cầm đũa điều khiển dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng của Việt Nam.

Theo thông tin từ người thân, tang lễ của nghệ sĩ Bình Trang được tổ chức tại chùa Lâm Tế (212 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Lễ nhập quan diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 9.8. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 2.9, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

