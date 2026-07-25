NSND Quốc Hưng trở thành Giám đốc Nhạc viện TP.HCM

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng NSND Quốc Hưng sẽ cùng tập thể ban giám đốc, cán bộ, giảng viên Nhạc viện TP.HCM đồng lòng tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường đạt được nhiều thành tích hơn nữa trên mọi mặt, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền âm nhạc Việt.

Chia sẻ của NSND Quốc Hưng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, NSND Quốc Hưng bày tỏ niềm xúc động khi nhận quyết định, đồng thời xem đây là “một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật”. Giám đốc Nhạc viện TP.HCM dành sự trân trọng đối với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, khẳng định đây là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của đất nước, nơi hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ của mình là cùng ban giám đốc tiếp nối những giá trị quý báu mà nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ và cán bộ dày công vun đắp, đồng thời cùng tập thể Nhạc viện TP.HCM tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.

“Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả quý vị”, NSND Quốc Hưng chia sẻ.

Theo ông, trong giai đoạn tới, Nhạc viện TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước; đồng thời trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc âm nhạc dân tộc với tinh hoa âm nhạc thế giới, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế.

NSND Quốc Hưng phát biểu khi nhận chức Ảnh: NVCC

Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, NSND Quốc Hưng xác định việc cùng ban giám đốc xây dựng môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn, giàu cảm hứng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo ông, mỗi học sinh, sinh viên bước qua cánh cổng Nhạc viện đều mang theo một ước mơ nghệ thuật.

Vì vậy, trách nhiệm của nhà trường không chỉ là truyền đạt tri thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn khơi dậy niềm đam mê, bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo cho mỗi tài năng trẻ.

NSND Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Hà Nội. Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, ông từng giành giải nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, cúp vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Nga, Triều Tiên… Ông từng được mời ở lại làm nghệ sĩ Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và biểu diễn.

Không chỉ ghi dấu ấn trong hoạt động biểu diễn, NSND Quốc Hưng còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo thanh nhạc. Trong nhiều năm giảng dạy, ông đã đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trưởng thành, trong đó có NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân… Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND năm 2019.

