Chương trình nghệ thuật Đất nước vươn mình diễn ra lúc 19 giờ ngày 23.11 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía nam (TP.HCM), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Do Nhạc viện TP.HCM tổ chức, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc với khát vọng phát triển trong thời đại mới qua âm nhạc.

Một trong những tiết mục đáng chú ý là Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà, do NSND Tạ Minh Tâm thể hiện. Ca khúc gắn với thời khắc đất nước thống nhất, trở thành tác phẩm quen thuộc trong các dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại. Trong khi đó, NSND Quốc Hưng trình bày Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Nam nghệ sĩ còn kết hợp với ca sĩ Thu Hằng thể hiện ca khúc chủ đề Đất nước vươn mình của nhạc sĩ Đức Trịnh ở phần kết, với sự hòa quyện giữa giọng ca opera, hợp xướng và vũ đạo.

NSND Tạ Minh Tâm (trái) và NSND Quốc Hưng thường góp mặt trong các chương trình nghệ thuật lớn Ảnh: BTC

Võ Hạ Trâm duy trì hoạt động ca hát, tham gia nhiều sự kiện âm nhạc Ảnh: BTC

Võ Hạ Trâm sẽ thể hiện Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch. Các nghệ sĩ khác góp mặt gồm NSƯT Thế Vỹ với Đường chúng ta đi (nhạc sĩ Huy Du), NSƯT Khánh Ngọc với Bài ca thống nhất (nhạc sĩ Võ Văn Di), NSƯT Phạm Trang với Những ánh sao đêm (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu). Chương trình còn có sự tham gia của Bích Hồng, Lương Bích Hữu cùng các nhóm biểu diễn.

Đất nước vươn mình được dàn dựng thành ba chương: Cội nguồn - Hồn Việt, Tiếp nối - Sức sống Việt Nam và Khát vọng - Đất nước vươn mình. Các tiết mục được kết nối - dẫn dắt khán giả qua những dấu mốc văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

Nhạc viện TP.HCM mở rộng hoạt động biểu diễn

Chương trình cũng nằm trong định hướng mở rộng hoạt động biểu diễn của Nhạc viện TP.HCM dưới sự điều hành của NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Nhạc viện. Theo ông, nhà trường có đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên chuyên môn cao ở nhiều lĩnh vực, cùng lực lượng học sinh, sinh viên được đào tạo bài bản và mạng lưới nghệ sĩ trưởng thành từ nhà trường.

Việc kết nối, phát huy nguồn lực này không chỉ phục vụ đào tạo mà còn tạo điều kiện để Nhạc viện tham gia sâu hơn vào hoạt động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần công chúng.

Nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định sự khởi sắc trong hoạt động biểu diễn của Nhạc viện TP.HCM có ý nghĩa tích cực đối với đời sống âm nhạc phía nam nói riêng và cả nước nói chung. Theo ông, những chương trình được đầu tư nghiêm túc về nội dung và chất lượng nghệ thuật góp phần mở rộng không gian thưởng thức, giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận âm nhạc chính thống, hàn lâm và các chương trình nghệ thuật chính luận.