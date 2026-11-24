Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam chủ đề Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), do Đức Bảo - Như Thùy dẫn dắt, với sự dàn dựng của tổng đạo diễn Hoàng Công Cường.

Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết được dàn dựng theo hình thức vũ kịch thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật truyền thống, ca múa nhạc, xiếc nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại. Trên không gian sân khấu trải rộng lên tới 2.400m2, công nghệ 3D Mapping kết hợp hệ thống laser tiên tiến đã biến toàn bộ khán đài thành một dòng chảy lịch sử và văn hóa sống động.

NSND Thanh Hoa cùng dàn hậu bối lan tỏa niềm tự hào Việt Nam

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình hình thành, bồi đắp và vươn mình của văn hóa Việt Nam nói chung và vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng Ảnh: Charly Hữu

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi qua nhiều thế hệ như NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, Hoàng Bách, Tóc Tiên, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi, MONO, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Trần Ngọc Ánh, LyLy, Hồng Phi, Ali Thục Phương…

Chương trình được chia thành 5 hồi gồm: Nguồn cội - Ươm mầm - Vươn khơi - Sức mạnh miền diệu kỳ - Tiếp nối Ảnh: Charly Hữu

Hồi 1 - Nguồn cội đưa khán giả ngược dòng thời gian về với di sản Champa qua điệu múa Giấc mộng Apsara, tái hiện đại cảnh lịch sử đám cưới Huyền Trân – Chế Mân, thương cảng Hội An sầm uất thế kỷ 14–17, đêm hội đèn lồng – múa thiên cẩu, nghệ thuật mặt nạ tuồng và vũ điệu tung tung da dá trong tác phẩm Đôi mắt Cơ Tu.

Những nét văn hóa độc đáo được tái hiện trên sân khấu, qua tư duy dàn dựng của Hoàng Công Cường Ảnh: Charly Hữu

Hồi II - Ươm mầm dẫn dắt bằng lời ru ngọt ngào của người mẹ miền Trung, hành trình khôn lớn của người con mở ra bức tranh tuổi thơ rộn rã qua các trò chơi dân gian, lễ hội tôn vinh trẻ mục đồng độc đáo và không gian diễn xướng bài chòi kể chuyện xứ Quảng.

Hồi III - Vươn khơi khắc họa cốt cách kiên cường của cư dân miền biển qua Lễ hội Nghinh Ông với nghi thức hát bả trạo, cùng vũ kịch tôn vinh tinh hoa 5 làng nghề truyền thống: nước mắm Nam Ô, chiếu Cẩm Nê, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà và đá mỹ nghệ Non Nước. Cao trào của hồi là trường đoạn Đi qua giông bão – Đậm tình miền Trung, tái hiện sự tàn khốc của thiên tai và sức sống mãnh liệt, tình đoàn kết keo sơn của con người nơi dải đất miền Trung.

Phương Mỹ Chi xuất hiện trong 2 hồi cuối của chương trình, gây ấn tượng với Bóng phù hoa trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả Ảnh: Charly Hữu

Hồi IV - Sức mạnh miền diệu kỳ và hồi V - Tiếp nối, không gian bùng nổ với sức trẻ và hơi thở hội nhập của một Đà Nẵng năng động. Sự giao thoa giữa âm hưởng dân gian và âm nhạc đương đại qua phần trình diễn của Phương Mỹ Chi (Bóng phù hoa, Vũ trụ có anh), MONO (Công tử văn thơ, Em xinh, Waiting for you), Tóc Tiên (Em Tiên, Đậm đà), Hương Tràm (Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau)... khép lại đêm diễn (hôm 23.11) bằng đại cảnh Made in Vietnam rực rỡ sắc hoa, khẳng định văn hóa chính là nguồn lực nội sinh đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Hương Tràm bùng nổ trong Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, như gửi gắm một thông điệp: Pháo hoa đẹp nhất khi bừng sáng, còn một thành phố đẹp nhất khi từng ngày lớn lên bằng những ước mơ và khát vọng Ảnh: Charly Hữu

Tóc Tiên mang Em Tiên - ca khúc từng trình diễn ở sân khấu quốc tế đến với sự kiện lần này Ảnh: Charly Hữu

NSND Thanh Hoa cùng Trần Ngọc Ánh, Ali Hoàng Dương khơi gợi niềm tự hào với Made in Vietnam Ảnh: Charly Hữu