NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ tin vui

NSND Trịnh Kim Chi bày tỏ niềm vui khi Võ Trịnh Khánh Ngân vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị hàng không tại Đại học RMIT. Chia sẻ về cột mốc này của con gái, diễn viên 7X bày tỏ: “Đây thật sự là một ngày đặc biệt của gia đình mình. Nhìn con bước lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp, ba mẹ vừa xúc động, vừa tự hào về con nhiều lắm. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu đêm thức khuya, bao nhiêu áp lực con đã trải qua… giờ đây đều được đền đáp xứng đáng”.

Trịnh Kim Chi cùng chồng doanh nhân đến chúc mừng con gái tốt nghiệp đại học Ảnh: FBNV

Chia sẻ xúc động của Trịnh Kim Chi

Khánh Ngân được mẹ nhận xét trưởng thành, hiền lành, chăm chỉ và quyết đoán. Từ một cô bé nhỏ nhắn, con gái Trịnh Kim Chi giờ đây trở thành niềm tự hào của gia đình. Cũng trong bài viết, nữ diễn viên phim Mật ngọt tựa khói sương có những lời nhắn nhủ đầy xúc động: “Ba mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều, và chính sự nỗ lực đó đã đưa con đến ngày hôm nay, một cột mốc thật đẹp trên hành trình cuộc đời”.

Theo nữ nghệ sĩ, hành trình để đạt được kết quả như hiện tại với Khánh Ngân không hề dễ dàng. Cô đã trải qua những ngày miệt mài học tập, những lần thực tập ở các công ty và cùng các bạn xây dựng, điều hành một không gian học tập riêng cho mọi người. Chính điều đó khiến Trịnh Kim Chi càng thêm trân trọng những gì mà con gái đã đạt được ở tuổi 24.

“Tương lai phía trước còn rộng mở, con hãy luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh và trái tim đầy nhiệt huyết của mình. Gia đình luôn ở phía sau, dõi theo con, ủng hộ con và yêu thương con vô điều kiện. Chúc mừng con gái, niềm tự hào của ba mẹ và cả đại gia đình mình. Ba mẹ và em Vy yêu con nhiều lắm”, Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Con gái Trịnh Kim Chi khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thành tích học tập tốt Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như Phi Phụng, Minh Nhí, Đào Vân Anh... dành lời khen ngợi cho thành tích học tập ấn tượng của Võ Trịnh Khánh Ngân. Bên cạnh đó, không ít khán giả trầm trồ trước nhan sắc của con gái Trịnh Kim Chi khi bước sang tuổi 24.

Võ Trịnh Khánh Ngân sinh năm 2002, là con gái đầu của Trịnh Kim Chi và chồng doanh nhân. Cô được nhận xét sở hữu gương mặt thanh tú, đặc biệt là nụ cười tươi cùng chiều cao nổi bật, được khán giả động viên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, Khánh Ngân không chọn theo nghệ thuật, thay vào đó muốn phát triển ở lĩnh vực kinh doanh.

Trịnh Kim Chi chia sẻ khi mở sân khấu, cô cũng tạo điều kiện để Khánh Ngân tham gia trình diễn, nhằm giúp con gái tự tin hơn. Song nữ nghệ sĩ khẳng định con gái có tính cách giống ba, thích kinh doanh và làm những điều mình muốn.

Hiện tại, Trịnh Kim Chi có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Dù bận rộn với các hoạt động nghệ thuật song nữ nghệ sĩ vẫn sắp xếp thời gian để làm tròn vai trò người phụ nữ trong gia đình. Gần đây, việc diễn viên Những nẻo đường phù sa tiếp tục với việc học tiến sĩ được nhiều khán giả quan tâm. Trịnh Kim Chi chia sẻ ở tuổi 55, cô quan niệm những điều mình làm đều với mục đích tạo sự bình yên cho bản thân và gia đình.