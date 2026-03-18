NSND Trịnh Kim Chi học tiến sĩ, hôn nhân viên mãn ở tuổi 55

Nhan sắc của NSND Trịnh Kim Chi ở tuổi 55 Ảnh: FBNV

Vừa dành thời gian cho sân khấu, vừa vun vén gia đình, NSND Trịnh Kim Chi còn tất bật với việc học tiến sĩ. Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên Mẹ ghẻ cho biết theo kế hoạch sẽ hoàn tất việc nghiên cứu trong vòng 3 - 4 năm. Nhờ vậy, cô vẫn có thể sắp xếp lịch trình để thực hiện nhiều dự án mới.

“Khi quyết định học lên tiến sĩ, tôi cũng đã phải tính toán, cân nhắc làm sao để mình vẫn có thể chủ động làm việc, cống hiến cho sân khấu và điện ảnh. Tôi xem xét mọi thứ ổn rồi mới quyết định học”, cô chia sẻ.

Theo bà bầu sân khấu, việc vừa làm, vừa học giúp bản thân hoàn thành quá trình nghiên cứu tốt hơn. Quyết định của NSND Trịnh Kim Chi cũng nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời. Chồng doanh nhân thậm chí còn động viên bởi xem đây là cách để nữ nghệ sĩ có thêm kiến thức. “Từ trước đến nay, chồng luôn ủng hộ tôi trong nghề nghiệp, trong việc học. Nếu như không có điều đó, tôi sẽ khó để đạt được kết quả như hiện tại”, Trịnh Kim Chi cho hay.

Trịnh Kim Chi sắp xếp thời gian để vừa tham gia các dự án nghệ thuật, vừa học tiến sĩ Ảnh: FBNV

Cuộc sống bình yên của Trịnh Kim Chi

Nhắc về cuộc sống hôn nhân của Trịnh Kim Chi, nhiều khán giả ngưỡng mộ khi nữ nghệ sĩ thường xuyên được chồng dành tặng những món quà đắt giá vào dịp đặc biệt. Theo bà bầu sân khấu kịch, trước đây cô muốn khoe điều đó với mọi người. Song ở hiện tại, diễn viên 7X chọn giữ cho riêng mình.

Cô bật mí thêm: “Chồng lúc nào cũng nhớ đến ngày lễ, không chỉ tặng cho vợ mà cả các con nữa. Đó là niềm hạnh phúc của tôi”. Với nữ nghệ sĩ, chồng doanh nhân là người có sự thấu hiểu, tâm lý, không ngại thể hiện tình cảm trong đời sống hôn nhân.

Trước khi được yêu mến qua các vai diễn, Trịnh Kim Chi từng được biết là Á hậu Việt Nam. Với diễn viên phim Mẹ ghẻ, danh xưng ấy là một kỷ niệm đẹp trong chặng đường làm nghề của mình. Song ở hiện tại, bà bầu sân khấu muốn mọi người nhớ đến mình ở vai trò một người nghệ sĩ.

Cô lý giải: “Thỉnh thoảng ra ngoài, bạn bè thường bất ngờ và nói rằng: “Hồi đó Chi là á hậu”. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ tôi muốn mọi người gọi mình là nghệ sĩ vì tôi đang sống chết với nghề, làm một cách hết lòng”.

Khoảnh khắc ngọt ngào của NSND Trịnh Kim Chi và chồng doanh nhân Ảnh: FBNV

Là người của công chúng, Trịnh Kim Chi luôn ý thức được việc ra đường phải chỉn chu, giữ gìn ngoại hình sao cho xinh đẹp. Cô nói vui mỗi lúc được khen “trong phim không đẹp bằng bên ngoài”, bản thân cảm thấy hạnh phúc.

“Tôi cũng không để bản thân cảm thấy căng thẳng quá, vì điều đó cũng ảnh hưởng đến nhan sắc của mình. Đến một lúc nào đó nếu cần dùng phương pháp để giữ vẻ ngoài cho bản thân và giữ gìn hạnh phúc gia đình thì tôi sẽ làm. Bất cứ phụ nữ nào cũng phải biết yêu thương bản thân và phải tự tin trong cuộc sống để có được thành công”, Trịnh Kim Chi nêu quan điểm.

Ở tuổi 55, Trịnh Kim Chi có cuộc sống đơn giản. Cô quan niệm những điều mình làm với mục đích tạo sự bình yên cho bản thân và gia đình. “Chẳng hạn như giờ tôi tiếp tục đi học, cống hiến và thực hiện các công việc thiện nguyện. Nhiệm vụ của tôi ở Hội Sân khấu là chăm lo cho các cô chú nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đó là điều tôi rất muốn làm, kể cả khi không được giao nhiệm vụ. Đấy cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình ở hiện tại”, bà bầu sân khấu tâm sự.