NSND Trịnh Kim Chi làm trưởng ban giám khảo cuộc thi hoa hậu

Sự kiện có sự tham dự của nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang, nhà báo Trung Hoàng, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, NSND Trịnh Kim Chi cùng nhiều khách mời trong lĩnh vực giải trí, sắc đẹp.

Tại họp báo, hình ảnh các nam nữ sinh xuất hiện trong trang phục của NTK Thanh Tuyền thu hút sự chú ý. Các thiết kế mang phong cách truyền thống kết hợp hơi thở hiện đại, sử dụng gam màu tươi sáng và chất liệu nhẹ nhàng nhằm tôn lên nét thanh lịch của người mặc.

NSND Trịnh Kim Chi đồng hành cùng cuộc thi, ban tổ chức nói gì về tiêu chí 'quốc dân'

Cũng trong dịp này, nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam. Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền đảm nhận vai trò phó trưởng ban tổ chức, trong khi nhà báo Trung Hoàng là tổng đạo diễn và NSND Trịnh Kim Chi giữ vai trò trưởng ban giám khảo.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Kim Trang cho biết cuộc thi hướng đến hình mẫu người đẹp không chỉ có ngoại hình mà còn có khả năng kết nối và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Dàn khách mời xuất hiện tại họp báo công bố bản quyền cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam Ảnh: BTC

Chia sẻ thêm với chúng tôi về tiêu chí “quốc dân”, đại diện ban tổ chức cho biết: “Thí sinh phải có nền tảng đạo đức tốt, lối sống tích cực, có khả năng lan tỏa những giá trị đẹp đến cộng đồng. Bên cạnh đó là sự tự tin, bản lĩnh và hiểu biết xã hội. Chúng tôi muốn tìm một người mà khi nhắc đến, công chúng cảm thấy tự hào và có thể nhìn thấy chính mình trong đó, chứ không phải là một hình mẫu quá xa vời”.

Ở vai trò tổng đạo diễn, nhà báo Trung Hoàng cho biết điểm khác biệt của cuộc thi nằm ở cách kể câu chuyện về thí sinh, không chỉ dừng ở phần trình diễn trên sân khấu mà còn tập trung vào quá trình trưởng thành và khả năng truyền cảm hứng. Về lâu dài, cuộc thi mong muốn góp phần thay đổi góc nhìn của công chúng về vẻ đẹp, khi nhan sắc cần song hành cùng sự tử tế và trách nhiệm xã hội.

Trước thực tế nhiều sân chơi nhan sắc từng gây tranh cãi về chất lượng thí sinh hay kết quả chung cuộc, đại diện ban tổ chức cho biết yếu tố minh bạch được đặt lên hàng đầu. Theo ban tổ chức, quy trình chấm thi sẽ có tính kiểm chứng với hội đồng giám khảo độc lập, đồng thời khán giả cũng là một phần quan trọng trong việc quyết định người đăng quang.

“Điểm số được lượng hóa theo từng tiêu chí cụ thể. Khi nền tảng thí sinh tốt, kết quả chung cuộc sẽ có sức thuyết phục tự nhiên”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Liên quan đến câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, ban tổ chức bày tỏ quan điểm cởi mở với xu hướng làm đẹp hiện đại nhưng vẫn đề cao sự hài hòa tự nhiên và giá trị tổng thể của thí sinh.

“Chúng tôi tôn trọng quyền làm đẹp của thí sinh. Tuy nhiên, nếu việc can thiệp thẩm mỹ làm mất đi sự tự nhiên hoặc bản sắc riêng, đó sẽ là điểm trừ. Ngược lại, sự tự tin, thần thái và trí tuệ mới là yếu tố quyết định”, đại diện cuộc thi cho hay.

Ngoài việc tìm kiếm gương mặt chiến thắng trong nước, ban tổ chức cũng cho biết cuộc thi có định hướng đưa hoa hậu tham gia các đấu trường quốc tế trong tương lai. Theo ban tổ chức, đại diện được lựa chọn cần hội tụ nhiều yếu tố như ngoại hình, kỹ năng trình diễn, khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh sân khấu để quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách chuyên nghiệp.

Bên cạnh danh hiệu và giải thưởng, hoa hậu đăng quang cũng sẽ được đồng hành lâu dài trong các hoạt động cộng đồng, phát triển kỹ năng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Hoa hậu Quốc dân Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7.2026.