Thêm một cuộc thi hoa hậu được cấp phép

An Hạ
06/05/2026 18:15 GMT+7

Sau buổi họp báo công bố bản quyền vào chiều 5.5, cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam chính thức khởi động với tiêu chí tập trung vào các giá trị cộng đồng và cam kết minh bạch trong quy trình chấm giải.

Thêm một cuộc thi hoa hậu được cấp phép - Ảnh 1.

Dàn khách mời xuất hiện tại họp báo công bố bản quyền cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam

Ảnh: BTC

Khác với những danh hiệu thường thấy, khái niệm "quốc dân" được ban tổ chức Hoa hậu Quốc dân Việt Nam giải thích là sự tìm kiếm những gương mặt có nền tảng đạo đức, lối sống tích cực và khả năng kết nối xã hội. Đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh, thí sinh cần có sự hiểu biết và bản lĩnh để công chúng cảm thấy gần gũi, thay vì xây dựng những hình mẫu xa rời thực tế.

Dưới góc độ dàn dựng, tổng đạo diễn Trung Hoàng cho biết cuộc thi sẽ chú trọng vào quá trình trưởng thành và khả năng truyền cảm hứng của thí sinh, thay vì chỉ tập trung vào các phần trình diễn trên sân khấu. Mục tiêu dài hạn là đề cao sự tử tế và trách nhiệm xã hội bên cạnh yếu tố ngoại hình.

Trước thực tế nhiều cuộc thi nhan sắc gây tranh cãi về kết quả, ban tổ chức khẳng định tính minh bạch sẽ được đặt lên hàng đầu. Theo đó, điểm số được lượng hóa cụ thể, có sự kiểm chứng của hội đồng giám khảo độc lập và sự tham gia bình chọn từ khán giả để đảm bảo tính thuyết phục cho người đăng quang.

Về quy định phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc thi chấp nhận các thí sinh đã qua can thiệp làm đẹp nhưng đề cao sự hài hòa tự nhiên. Ban tổ chức cho biết sẽ trừ điểm nếu việc thẩm mỹ làm mất đi bản sắc riêng hoặc gây mất cân đối, đồng thời ưu tiên thần thái và trí tuệ của người dự thi.

Ngoài các danh hiệu chính thức, thí sinh đăng quang sẽ được đào tạo thêm về ngoại ngữ và kỹ năng để tham gia các cuộc thi quốc tế, đồng thời cam kết đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện sau đăng quang.

Nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang giữ vai trò Trưởng ban tổ chức cuộc thi, NSND Trịnh Kim Chi làm Trưởng ban giám khảo. Cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam dự kiến bước vào giai đoạn quan trọng nhất vào cuối tháng 7.2026.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ tin vui

