NSND Trịnh Kim Chi lên chức chủ tịch

NSND Trịnh Kim Chi trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Ảnh: NVCC

Trịnh Kim Chi là nữ chủ tịch đầu tiên của Hội Sân khấu TP.HCM

Vừa qua, Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM). Tại đại hội, các hội viên đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên, và NSND Trịnh Kim Chi được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Nữ nghệ sĩ nhận 144 phiếu, đạt tỷ lệ 97,2% trên tổng số 148 phiếu hợp lệ. Trước đó, ở nhiệm kỳ 2020-2026, ngoài vai trò Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Trịnh Kim Chi còn đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM (thuộc Hội Sân khấu TP.HCM).

Hai Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ mới là đạo diễn Tôn Thất Cần và NSƯT Tuyết Thu. Nhạc sĩ Võ Thanh Liêm được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trịnh Kim Chi cùng hai Phó chủ tịch nhiệm kỳ mới là đạo diễn Tôn Thất Cần và NSƯT Tuyết Thu Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, NSND Trịnh Kim Chi cho biết cô cảm thấy xúc động, biết ơn nhưng trên hết là ý thức rõ trách nhiệm lớn đối với sân khấu thành phố. "Tôi hiểu rằng, chiếc ghế chủ tịch không phải là một vinh dự để tự hào cho riêng mình, mà là một trách nhiệm để lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng anh chị em nghệ sĩ. Tôi đến với nhiệm vụ này bằng sự trân trọng dành cho các thế hệ đi trước, bằng tình yêu dành cho sân khấu, và bằng mong muốn được góp một phần nhỏ để giữ lửa nghề cho hôm nay và mai sau", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Trong thời gian tới, Trịnh Kim Chi cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM cố gắng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hơn để kết nối nghệ sĩ, chăm lo đời sống hội viên, tạo điều kiện cho lực lượng nghệ sĩ trẻ phát triển, đồng thời gìn giữ những giá trị đẹp của sân khấu truyền thống. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng hướng tới việc đẩy mạnh các chương trình giao lưu, biểu diễn, đào tạo và quảng bá để đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả trẻ.

Tân chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp ý kiến và tâm huyết từ các thế hệ nghệ sĩ để cùng xây dựng môi trường sân khấu đoàn kết, văn minh và giàu tính nhân văn. "Tôi nghĩ rằng không ai có thể làm được điều này một mình. Sân khấu chỉ thật sự sống khi có sự chung tay của cả tập thể", cô nhấn mạnh.

Trịnh Kim Chi cho rằng chiếc ghế chủ tịch là để lắng nghe và đồng hành cùng nghệ sĩ Ảnh: NVCC

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971 tại Hà Nội, được công chúng biết đến từ khi giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Cùng năm đó, cô chính thức bước vào con đường nghệ thuật, tham gia hoạt động tại nhiều đơn vị như Nhà hát Kịch TP.HCM, Sân khấu Hồng Vân, Kịch Sài Gòn... Bên cạnh sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình. Năm 2024, Trịnh Kim CHi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2014 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023; huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp năm 1995, 2012, 2018, 2020; bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM năm 2020; bằng khen của Ủy ban Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam TP.HCM năm 2020; bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021. Hiện tại, cô là Giám đốc Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.