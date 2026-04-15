NSND Trung Anh tiết lộ cuộc sống về hưu, hôn nhân bên vợ kém 10 tuổi

Lạc Xuân
Lạc Xuân
15/04/2026 06:59 GMT+7

Ở tuổi 65, NSND Trung Anh vẫn miệt mài với công việc giảng dạy và tham gia phim ảnh, xem việc được làm nghề là niềm vui lớn nhất. Ngoài ánh đèn sân khấu, nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống giản dị, bình yên bên người bạn đời đã đồng hành suốt gần 30 năm qua.

NSND Trung Anh tiết lộ cuộc sống về hữu, hôn nhân bên vợ kém 10 tuổi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ về cuộc sống và hôn nhân viên mãn bên vợ kín tiếng

Nghỉ hưu nhưng không 'nghỉ nghề'

Chia sẻ với chúng tôi, NSND Trung Anh cho biết dù đã nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam hồi năm 2021, song cuộc sống của ông vẫn rất bận rộn. Ngoài công việc giảng dạy ở Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều dự án phim ảnh. "Nhiều người hay bảo về hưu buồn và hụt hẫng lắm, may mắn là tôi không có cảm giác này. Mỗi ngày tôi tất bật với công việc, từ diễn xuất đến giảng dạy. Nhờ có nhiều việc để làm nên đầu óc tôi không trống trải. Tôi sợ nhất không được làm nghề", ông nói.

Với nam nghệ sĩ, ở tuổi này, chuyện cơm áo gạo tiền chỉ là một phần, điều mang lại cho ông niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn cả chính là được sống hết mình với nghệ thuật, được sáng tạo và tiếp tục cống hiến. Việc tiếp xúc với ê kíp trẻ, làm việc cùng nhiều thế hệ đồng nghiệp cũng giúp nghệ sĩ Trung Anh được tiếp thêm năng lượng mới, cảm thấy mình trẻ trung hơn.

Trong hành trình 45 năm làm nghề, nghệ sĩ Trung Anh từng nhận nhiều giải thưởng, được phong tặng danh hiệu NSND, song ông không xem đó là đích đến cuối cùng. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết không quá coi trọng danh hiệu hay danh xưng, bởi "cảm giác phải khoác lên mình điều gì đó khá nặng nề".

NSND Trung Anh tiết lộ cuộc sống về hữu, hôn nhân bên vợ kém 10 tuổi - Ảnh 2.

Nam nghệ sĩ 6X luôn giữ thái độ nghiêm túc khi làm nghề

Theo "bố Sơn" phim Về nhà đi con, sự tôn vinh hôm nay có thể trở thành áp lực vào ngày mai nếu không giữ được sự cẩn trọng và nghiêm túc. Điều giúp nghệ sĩ Trung Anh bền bỉ với nghề suốt nhiều thập niên không phải hào quang mà là thái độ làm nghề nghiêm túc. Nam nghệ sĩ 6X cho biết ông rất tâm đắc câu nói: "Điều quan trọng nhất là được làm nghề, làm công việc mình yêu thích. Được khán giả ghi nhận là phần thưởng lớn nhất dành cho mình". Ông thậm chí nhờ người khắc câu nói ấy lên một bức tranh pha lê, đặt nơi dễ nhìn thấy trong nhà như lời tự nhắc nhở mỗi ngày.

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ ông có cuộc sống tương đối ổn định nhờ lương hưu cùng thù lao từ công việc diễn xuất và giảng dạy. Nguồn thu nhập của hai vợ chồng cộng lại đủ để trang trải cuộc sống và chăm lo học hành cho các con. Cuộc sống thường nhật của nam nghệ sĩ diễn ra đều đặn và kỷ luật. 

"Ở tuổi này, tôi quan tâm nhất là sức khỏe. Mỗi ngày tôi dậy từ 5 giờ, ăn sáng, uống trà rồi tập thể dục. Ngày nào tôi cũng tập vài bài phù hợp với thể trạng, ăn uống và ngủ nghỉ điều độ. Nếu có tiết dạy, tôi tự chạy xe máy lên trường, không thì ở nhà soạn giáo án, đọc sách. Tôi mê đọc sách và cố duy trì vì đó là thói quen tốt cho trí não. Tôi cũng rất mê bóng đá, gần như không bỏ trận nào đáng chú ý. Nhiều khi tôi vẫn đùa rằng nếu không làm diễn viên, có khi đã theo nghiệp quần đùi áo số", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Hậu phương vững chắc của NSND Trung Anh 

Bên cạnh sự nghiệp, nghệ sĩ Trung Anh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân gần 30 năm viên mãn. Diễn viên Hôn nhân trong ngõ hẹp tổ chức lễ cưới vào năm 1997 với người vợ kém 10 tuổi, làm trong ngành điện lực. Ngày mới cưới, NSND Trung Anh từng nói với vợ rằng bản thân không có nhiều lợi thế về ngoại hình hay năng khiếu nổi trội, nên chỉ có thể tập trung tối đa cho chuyên môn, mong vợ đồng hành để toàn tâm làm nghề. Ông xem đó là lời nói bâng quơ, nhưng được bà xã khắc ghi trong lòng như sự cam kết.

Gần 30 năm qua, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, từ công việc cơ quan, nhà cửa đến chuyện học hành của hai con đều do vợ nghệ sĩ Trung Anh quán xuyến. Ông thừa nhận mình gần như chẳng lo gì những chuyện ấy, thậm chí "chẳng biết gì để mà lo". Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Cô ấy không than phiền, nhưng chắc chắn là thiệt thòi. Tôi thấu hết nỗi vất vả kinh khủng mà bà xã phải trải qua nên đôi lúc rất xúc động khi nghĩ đến. Trong lòng tôi luôn muốn bù đắp, yêu thương cô ấy nhiều hơn".

NSND Trung Anh tiết lộ cuộc sống về hữu, hôn nhân bên vợ kém 10 tuổi - Ảnh 3.
NSND Trung Anh tiết lộ cuộc sống về hữu, hôn nhân bên vợ kém 10 tuổi - Ảnh 4.
NSND Trung Anh tiết lộ cuộc sống về hữu, hôn nhân bên vợ kém 10 tuổi - Ảnh 5.

Tổ ấm hạnh phúc gần 30 năm của nghệ sĩ Trung Anh

Nghệ sĩ Trung Anh cho biết luôn trân trọng sự tin tưởng và thấu hiểu mà vợ dành cho mình. Theo ông, môi trường nghệ thuật khó tránh khỏi những va chạm, giao tiếp với nhiều người khác giới, nhưng điều khiến ông biết ơn là vợ chưa từng ghen tuông hay để những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến gia đình.

Tổ ấm của nam nghệ sĩ có hai người con. Ông tiết lộ con trai lớn đã đi làm, con gái út đang du học tại Mỹ và năm ngoái nhận học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ kéo dài 5 năm. Dù được khán giả yêu mến gọi là "ông bố quốc dân", NSND Trung Anh tự chấm mình ngoài đời chỉ 5-6 điểm. Nếu những người cha trên màn ảnh mà nam nghệ sĩ thể hiện thường bao dung, nhẹ nhàng, thì ông thừa nhận mình khá nóng tính, từ việc dạy con đến nếp sinh hoạt hằng ngày. Tuy vậy, vợ chồng ông thống nhất quan điểm chỉ định hướng chứ không áp đặt. Con cái được tự quyết định con đường tương lai của mình. Khi các con trưởng thành và dần tự lập, vợ chồng ông cũng phần nào nhẹ gánh lo toan.

