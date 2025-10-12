NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long kêu gọi đấu giá ủng hộ bà con vùng lũ

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Sự kiện có 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ như NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, diễn viên Quỳnh Nga, MC Thanh Vân Hugo...

Nhiều tiết mục đan xen giữa yếu tố văn hóa và hiện đại được thể hiện trong chương trình Ảnh: Hòa Nguyễn

Lễ hội Văn hóa thế giới do Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP.Hà Nội tổ chức, cùng sự đồng hành của Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group, diễn ra từ ngày 10 - 12.10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long. Đây là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết toàn cầu.

Lễ khai mạc và bế mạc quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Việc kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping, từ đó truyền tải thông điệp: “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới”.

Quỳnh Nga, Thanh Vân Hugo tham gia trình diễn thời trang áo dài trong sự kiện Ảnh: NVCC

Điểm nhấn của chương trình là show thời trang Bước chân di sản tại sân khấu trung tâm, giới thiệu tới công chúng gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia với sự tham gia trình diễn của siêu mẫu Hạ Vy, diễn viên Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, MC Vân Hugo, người mẫu Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Giáng Son, hoa hậu Trần Bảo Ngọc…

Tiết mục nghệ thuật Qua miền di sản được đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng khéo léo với sự kết hợp của hàng loạt ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt các vùng miền với Nét duyên Kinh Bắc, Đêm hoa đăng, Cô ba Sài Gòn…

NSND Xuân Bắc tham gia dẫn dắt phần đấu giá Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là màn đấu giá 5 bộ trang phục đẹp nhất trong đêm diễn và vật phẩm là bình gốm, chuỗi vòng ngọc trai… Trong đó, bức tranh khổ lớn mang tên Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng, dưới sự dẫn dắt giá sôi nổi của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc, đã được đấu giá với số tiền lên tới 1 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá của chương trình là 2,5 tỉ đồng sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhất của chương trình mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Sau chương trình, đạo diễn Hoàng Công Cường kỳ vọng qua lễ hội lần này, khán giả quốc tế hiểu hơn về hành trình văn hóa, lịch sử của Việt Nam và nơi đây sẽ là địa chỉ du lịch để họ đặt chân khám phá.