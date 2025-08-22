Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lý do đơn đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành của NSND Xuân Bắc bị từ chối

Thu Hằng
Thu Hằng
22/08/2025 22:39 GMT+7

Trong rất nhiều đơn của các nghệ sĩ đăng ký tham gia lễ diễu binh, diễu hành có NSND Xuân Bắc, nhưng đơn của anh đã bị từ chối.

Thông tin các nghệ sĩ tham gia diễu binh, diễu hành được Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình chia sẻ tại buổi họp báo Lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025) vào chiều 22.8.

Lý do đơn đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành của NSND Xuân Bắc bị từ chối- Ảnh 1.

NSND Xuân Bắc chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Lê Hải Bình, bên cạnh khối kiều bào, khối báo chí tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khối văn nghệ sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm nhân dân… Trong đó, có những câu chuyện thú vị của những người tham gia và có những cuộc hội ngộ rất bất ngờ của các nghệ sĩ như anh "Núi" NSND Xuân Bắc và chị "Biển" diễn viên Minh Nguyệt trong bộ phim Sóng ở đáy sông.

Thông tin thêm về sự góp mặt của các nghệ sĩ tham gia khối diễu binh, diễu hành, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), cho biết rất nhiều các nghệ sĩ trên khắp cả nước đều muốn tham gia tham gia diễu binh, diễu hành với khí thế hừng hực. Nhiều nghệ sĩ ở miền Trung, miền Nam tình nguyện đặt vé bay ra.

Trong khối nghệ thuật tham gia diễu binh diễu hành có các NSND, NSƯT, nghệ sĩ nổi tiếng của các nhà hát, nghệ sĩ của các nhà hát tuồng, chèo, cải lương, ca múa nhạc. Ngoài ra, có một lực lượng rất nhiều nghệ sĩ - những người hoạt động nghệ thuật đăng ký tham gia như: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Trang Pháp, Mono, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh, Lâm Vỹ Dạ, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân, MC Khánh Vy, diễn viên Hồng Diễm, Duy Nam, các hoa hậu…

Các nghệ sĩ gạo cội như vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ - NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương "em bé Hà Nội", NSUT Thanh Lam cũng muốn tham gia nhưng đăng ký muộn, nên xin vào danh sách dự bị... Trong khối văn hóa nghệ thuật còn có các vận động viên hàng đầu mang lại thành tích, vinh quang cho Tổ quốc.

"Tất cả các nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật tham gia đều một lòng muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình cho lễ diễu binh, diễu hành. Trong quá trình tập luyện có những khó khăn nhất định, nhưng những người tham gia đều tinh thần hừng hực khí thế", NSND Nguyễn Xuân Bắc nói.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Hải Bình cho biết thêm: "Trong số nhiều đơn của các nghệ sĩ đăng ký tham gia diễu binh, diễu hành chúng tôi buộc phải loại đơn của anh Xuân Bắc vì anh còn làm công tác quản lý".

Về chương trình văn nghệ trước khi lễ kỷ niệm chính thức diễn ra, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết gần 2.000 diễn viên tham gia. Tiết mục cuối cùng của chương trình văn nghệ sẽ là một tiết mục đặc biệt, một liên khúc, với sự hòa giọng của 80 nghệ sĩ, vận động viên, hoa hậu, người nổi tiếng, người có nhiều đóng góp cho xã hội trong khối công an, quân đội.

6 đoàn cấp cao quốc tế sẽ tham dự lễ A80

6 đoàn cấp cao quốc tế sẽ tham dự lễ A80

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ có 6 đoàn lãnh đạo cấp cao đại diện cho các nước đến Việt Nam. Nhiều hoạt động song phương, gặp gỡ, tri ân bạn bè quốc tế cũng sẽ diễn ra trong dịp này.

Xuân Bắc nghệ sĩ diễu binh A80 80 năm Quốc khánh 2.9
