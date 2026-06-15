NSƯT Bảo Trí: Những lúc yếu lòng, tôi nghĩ đến vợ để tự nhắc mình 'quay đầu'

Nghệ sĩ Bảo Trí và Kim Tuyết có cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm qua Ảnh: NVCC

NSƯT Bảo Trí là gương mặt gạo cội quen thuộc của sân khấu và truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, ông còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với nghệ sĩ cải lương Kim Tuyết. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn sát cánh cùng nhau trong công việc suốt nhiều năm qua.

Vợ hy sinh cả thanh xuân để tôi được đứng trên sân khấu

Trò chuyện với chúng tôi, nghệ sĩ Bảo Trí cho biết, từ những ngày đầu lập nghiệp, bà xã đã chấp nhận hy sinh nhiều cơ hội phát triển của bản thân để ông có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê sân khấu. Chính sự thấu hiểu, sẻ chia và hậu phương vững chắc ấy đã góp phần giúp Bảo Trí có được những thành quả nhất định trong nghề. "Bà xã đã chấp nhận hy sinh cả quãng thanh xuân của mình để nhường cho tôi được đứng trên sân khấu. Điều đó khiến tôi luôn trân quý và biết ơn. Mỗi khi hai vợ chồng cùng đi diễn, tôi luôn dành cho bà xã sự tôn trọng và yêu thương. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy buồn", ông bày tỏ.

Theo NSƯT Bảo Trí, trong công việc nghệ thuật, vợ chồng ông luôn tìm được tiếng nói chung. Từ việc biểu diễn đến góp ý kịch bản, cả hai đều trao đổi thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng quan điểm của nhau. Nghệ sĩ Bảo Trí cho biết hiện tại, thỉnh thoảng ông vẫn đồng hành cùng vợ trên các sân khấu khi có dịp. Với ông, điều may mắn nhất trong cuộc sống hôn nhân là cả hai luôn có sự đồng điệu trong nghệ thuật và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, điều ông trân trọng nhất chính là cách ứng xử điềm tĩnh của người bạn đời. Theo ông, dù đôi lúc bắt gặp những điều khiến mình không vui, nghệ sĩ Kim Tuyết vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, không nóng nảy hay đẩy mọi việc đi quá xa. Chính sự chừng mực và bao dung ấy khiến ông càng thêm trân quý người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua.

NSƯT vào vai Hương quản Rô trong phim Nợ đời vay trả Ảnh: NVCC

Diễn viên Nợ đời vay trả bộc bạch: "Những lúc có suy nghĩ lệch hướng hay phút giây yếu lòng, tôi thường tự đặt mọi thứ lên bàn cân xem bên nào nặng, bên nào nhẹ. Điều đầu tiên là tôi nghĩ xem vợ mình có làm điều gì có lỗi với mình chưa, câu trả lời luôn là chưa. Nếu mình làm điều gì sai thì chính mình mới là người có lỗi với vợ. Nghĩ vậy nên tôi điều chỉnh bản thân và là người tự quay đầu trước".

Sau nhiều năm gắn bó, nam nghệ sĩ nhận ra rằng hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân và sự đồng hành. Nhìn lại chặng đường đã qua, NSƯT Bảo Trí cho biết phần lớn thời gian tuổi trẻ của ông gắn liền với công việc, gia đình và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Ông thừa nhận bản thân từng mải mê lo cho các con, cho cuộc sống chung mà quên dành thời gian chăm sóc chính mình cũng như vun đắp cho người bạn đời.

Nam nghệ sĩ kể chỉ đến khi các con trưởng thành, hai vợ chồng mới có dịp ngồi lại, nhìn nhận và nhận ra đã đến lúc cần quan tâm đến nhau nhiều hơn. Từ đó, cả hai thống nhất dành thời gian cho những sở thích chung, đặc biệt là các chuyến du lịch mỗi khi công việc cho phép. Theo ông, những chuyến đi không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng mà còn là cơ hội để vợ chồng hâm nóng tình cảm, tìm lại những cảm xúc đẹp của thời thanh xuân.

Sau nhiều thăng trầm, NSƯT Bảo Trí tìm thấy sự bình yên bên gia đình Ảnh: NVCC

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân viên mãn, NSƯT Bảo Trí cũng chia sẻ về các con. Ông cho biết con gái lớn từng tham gia đóng phim và nhận được nhiều lời khen từ các đạo diễn nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, ngoại hình ăn ảnh. Tuy nhiên, sau một thời gian trải nghiệm, con gái quyết định lựa chọn hướng đi khác thay vì theo đuổi nghệ thuật. Con trai ông cũng bộc lộ năng khiếu diễn xuất, tham gia một số tiểu phẩm và được giới chuyên môn đánh giá có tố chất, song cuối cùng cũng không chọn con đường của cha mẹ.

Nam nghệ sĩ cho biết ông và bà xã luôn tôn trọng quyết định của các con, không đặt áp lực hay ép buộc chuyện nối nghiệp. Với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất hiện nay là chứng kiến các con tìm được công việc phù hợp, có cuộc sống ổn định và tự lập trên con đường mình lựa chọn.

Nói về hạnh phúc, NSƯT Bảo Trí cho biết ông không so sánh cuộc sống của mình với bất kỳ ai. Nam nghệ sĩ cho biết để có được sự bình yên và viên mãn như hôm nay, ông đã phải đánh đổi rất nhiều. Chính vì vậy, ông luôn trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. "Bây giờ, tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình. Với tôi, đó là thành quả của cả một chặng đường dài cố gắng, vun vén và gìn giữ. Cũng vì thế mà tôi không bao giờ muốn đánh mất những điều tốt đẹp mà mình đang có", ông nói.