NSƯT Bảo Trí tiết lộ lý do không kết hợp diễn hài cùng anh trai Bảo Liêm

Ở tuổi U.70, nghệ sĩ Bảo Trí nhìn mọi thứ bằng tâm thế bình thản, xem đó là quy luật tất yếu của nghề Ảnh: Hữu Tín

Từng day dứt khi bỏ cải lương sang hài kịch

Nghệ sĩ hài Bảo Trí được biết đến là cây hài quen thuộc của sân khấu TP.HCM. Ông đam mê nghề hát từ nhỏ rồi theo các đoàn hát học nghề, từ các đoàn tỉnh đến đoàn thành phố. Chặng đường nghệ thuật của ông trải qua nhiều thay đổi từ cải lương chuyển sang hài kịch. Để làm được điều đó, Bảo Trí đã phải linh hoạt, học hỏi để con đường làm nghề của mình được nối dài. Đằng sau người đàn ông lúc nào cũng vui vẻ, dễ gần, giản dị của Bảo Trí lại ẩn giấu nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề lắm gian truân.

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Bảo Trí cho biết ông vẫn duy trì công việc biểu diễn và đóng phim. Tuy nhiên, nhịp sống đã không còn tất bật như trước. Nếu ngày xưa lịch diễn luôn kín, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thì nay ông có nhiều khoảng lặng hơn cho bản thân. Dẫu vậy, nam nghệ sĩ không xem đó là điều buồn lòng. "Chuyện lớp trẻ dần thay thế lớp nghệ sĩ đi trước là quy luật tự nhiên của nghệ thuật. Ở độ tuổi của chúng tôi bây giờ, thật ra cũng đến lúc nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi rồi. Nhưng nếu mình vẫn còn sức khỏe, còn có thể đóng góp được điều gì cho nghệ thuật thì vẫn tiếp tục làm", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Bên cạnh phim ảnh, nghệ sĩ Bảo Trí vẫn gắn bó với sân khấu cải lương. Ông tham gia một số chương trình của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng như những chuyến biểu diễn phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, ông còn góp mặt trong các chương trình, phim truyền hình khi phù hợp. Diễn viên vở Đám cưới thời @ thừa nhận bản thân không quá nhanh nhạy với công nghệ hiện đại nên khá kỹ lưỡng trong việc chọn lựa dự án. Chính sự cẩn trọng ấy đôi khi khiến nhịp làm nghề của ông chậm lại hơn so với trước.

Nam nghệ sĩ cho biết vai diễn tâm đắc nhất với mình là vai Huỳnh Công Lý trong vở diễn Người mang 9 án tử Ảnh: NVCC

Nhắc về quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, NSƯT Bảo Trí cho biết đó là giai đoạn ông quyết định rẽ hướng từ cải lương sang tấu hài. Khi ấy, ông đang là kép của đoàn cải lương Trùng Dương và đứng trước lựa chọn đầy khó khăn. Điều khiến ông day dứt nhất không phải chuyện nổi tiếng hay thu nhập, mà là cảm giác phải rời xa những vai diễn cải lương dài hơi mà mình gắn bó. Với ông, việc chuyển sang tấu hài đồng nghĩa phải làm quen với những tiểu phẩm ngắn gọn, tiết tấu nhanh và một phong cách biểu diễn hoàn toàn khác.

Thời điểm đó, nam nghệ sĩ 6X cũng không tránh khỏi tâm trạng lo lắng vì không biết bản thân có đủ khả năng thích nghi với sự thay đổi quá nhanh hay không. May mắn cho Bảo Trí là trước khi chính thức chuyển hướng, ông từng có thời gian hoạt động tại đoàn kịch Kim Cương. Nam nghệ sĩ cho biết quãng thời gian ấy giúp ông tích lũy thêm vốn diễn xuất sân khấu kịch. Chính khoảng thời gian đó đã giúp nam nghệ sĩ có thêm hành trang để mạnh dạn rời đoàn cải lương, trở về TP.HCM theo đuổi con đường hài kịch chuyên nghiệp.

Sau khi bước chân vào lĩnh vực tấu hài, nghệ sĩ Bảo Trí gia nhập nhóm hài Mập - Ốm, kết hợp cùng người bạn diễn Vân Thanh. Ông cho biết đây là giai đoạn vừa áp lực vừa đáng nhớ bởi nhóm khi ấy đã có tên tuổi nhất định, khiến ông phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định bản thân. Nam nghệ sĩ cho rằng mình may mắn được Tổ nghiệp thương nên quá trình chuyển hướng diễn ra thuận lợi hơn mong đợi và có thể theo nghề đến tận hôm nay.

Thời hoàng kim của sân khấu hài, nghệ sĩ Bảo Trí từng có lúc chạy 9 show một đêm Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về thu nhập thời tấu hài hoàng kim, Bảo Trí không ngần ngại thừa nhận đó là giai đoạn dư dả nhất của ông. Theo lời nam nghệ sĩ, thời điểm ấy sân khấu hài tại TP.HCM hoạt động vô cùng sôi động, mỗi đêm nghệ sĩ có thể chạy liên tục nhiều tụ điểm khác nhau. Nếu không nhận show bên ngoài, chỉ riêng lịch cố định tại các sân khấu cũng đủ để ông diễn hai suất mỗi tối. Còn vào dịp lễ, tết, số lượng show có thể tăng lên gấp nhiều lần. Có thời điểm ông chạy tới 9 show trong một đêm, gần như không có thời gian nghỉ. Ông kể sân khấu thời đó hoạt động gần như xuyên đêm, từ Thảo Cầm Viên, Trống Đồng cho đến sân khấu 135 Hai Bà Trưng… Mỗi tụ điểm lại có nhiều suất diễn liên tiếp, tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của sân khấu hài giai đoạn vàng son.

Từng nghĩ sẽ kết hợp cùng anh trai Bảo Liêm, nhưng đành dang dở...

Khi sân khấu dần thoái trào, nghệ sĩ Bảo Trí cho biết ông từng chứng kiến sự thay đổi rất rõ của thị trường giải trí. Theo ông, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ khiến thói quen thưởng thức nghệ thuật của khán giả thay đổi hoàn toàn. Ông cho rằng trước đây các tiểu phẩm hài được ghi hình và phát tán quá nhiều, khiến khán giả xem gần như thuộc lòng. Vì vậy, khi nghệ sĩ diễn lại trên sân khấu, người xem không còn nhiều hứng thú như trước. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ nhận định việc sáng tạo một tiểu phẩm mới đủ sức khiến khán giả cười và yêu thích ở thời điểm hiện tại khó hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì thế, ông xem sự thay đổi của sân khấu là điều tất yếu phải chấp nhận.

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn đóng kịch, tham gia sân khấu cải lương, các phim truyền hình Ảnh: NVCC

Dù không còn thời kỳ đỉnh cao với lịch diễn dày đặc, Bảo Trí vẫn cảm thấy biết ơn vì hiện tại ông vẫn còn công việc để làm nghề, đủ để xoay xở cuộc sống. Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều sự trân trọng cho thế hệ trẻ. Ông cho rằng các nghệ sĩ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhờ công nghệ, mạng xã hội và sự hỗ trợ truyền thông. Trong khi đó, lớp nghệ sĩ như ông giờ đây nên lùi lại ở một mức độ nhất định để tạo cơ hội cho đàn em phát triển.

Ngoài câu chuyện nghề nghiệp, Bảo Trí còn chia sẻ về anh trai là nghệ sĩ Bảo Liêm. Nói về lý do chưa có một màn kết hợp dài hơi với anh trai, nghệ sĩ Bảo Trí cho biết cả hai vốn hoạt động trong hai môi trường nghệ thuật khác nhau suốt nhiều năm qua. Trong khi Bảo Liêm sinh sống và làm nghề ở nước ngoài, ông lại gắn bó với sân khấu trong nước nên dần xuất hiện những khác biệt về tư duy lẫn phong cách biểu diễn.

"Anh Bảo Liêm hiện vẫn sống ở Mỹ. Chính vì vậy mà hai anh em mỗi người theo một hướng khác nhau, ít có cơ hội làm việc chung. Chứ hồi nhỏ anh em cũng từng diễn với nhau rồi. Nhưng anh Bảo Liêm xuất thân từ một lĩnh vực khác, còn tôi lại đi từ một lĩnh vực khác nữa, nên con đường nghệ thuật của hai anh em cũng dần khác nhau. Hai anh em cũng từng ngồi lại nói chuyện, từng nghĩ tới chuyện kết hợp với nhau, nhưng rồi tôi nghĩ chắc khó. Tại phong cách diễn ở nước ngoài khác, còn ở trong nước mình lại khác, nó có những khuôn phép và cách làm riêng. Tôi sợ không làm được theo ý của ảnh, còn ảnh cũng không muốn phải làm theo ý của mình. Giờ mỗi người cũng đã có chỗ đứng riêng rồi. Hồi xưa thì còn nghĩ tới chuyện hai anh em sẽ kết hợp với nhau làm một cái gì đó, nhưng bây giờ sân khấu cũng không còn sôi động như trước để mình có thể đầu tư làm một tiết mục thật sự hoàn hảo", nam nghệ sĩ bộc bạch.