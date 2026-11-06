NSƯT Cao Minh tiết lộ lý do bỏ phố ra đảo hoang, tự xây nhà hát

NSƯT Cao Minh nói lý do ít đi hát, thẳng thắn về chuyện làm nghề Ảnh: Chụp màn hình CT Gõ cửa thăm nhà

NSƯT Cao Minh sinh năm 1961, là giọng ca nổi tiếng với dòng nhạc truyền thống - cách mạng, dân ca trữ tình, được mệnh danh là "vua nhạc đỏ miền Nam". Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ông chọn rời xa nhịp sống showbiz, dành tâm huyết xây dựng hai khu du lịch sinh thái với 5 hòn đảo trên hồ Trị An (TP.Đồng Nai). Không chọn nghỉ ngơi an nhàn, nam nghệ sĩ tự tay cải tạo cảnh quan, xây dựng nhà cửa và đặc biệt là một nhà hát bằng gỗ để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, lan tỏa những giá trị văn hóa.

'Vương quốc' riêng của nghệ sĩ Cao Minh giữa hồ Trị An

Nghệ sĩ Cao Minh cho biết ông đã gắn bó với mảnh đất Mã Đà (Đồng Nai) từ cách đây 28 năm. Thời điểm mới đến, nơi đây còn hoang sơ, thưa vắng bóng người và gần như chưa có cây xanh. Khu đất ban đầu có địa hình nhiều đá, khó canh tác nên ông mua với giá khá rẻ. Sau khi mua, ông thuê xe cuốc đào hồ, cải tạo địa hình. Thay vì san phẳng toàn bộ khuôn viên, ông chủ ý tạo địa hình nhấp nhô, phân chia thành những không gian gợi hình ảnh làng trên cao nguyên, làng đồng bằng và những ốc đảo nhỏ.

Chia sẻ về khu du lịch sinh thái, Cao Minh cho biết ban đầu ông chỉ lặng lẽ làm mọi thứ một mình, từng bước cải tạo cảnh quan bằng những gì sẵn có. Không có nguồn tài chính lớn để đầu tư, ông tận dụng cả những vật liệu cũ được người khác bỏ đi, mang về sửa chữa và tái sử dụng. "Tôi có chiếc xe ủi thì san đất cho bằng, làm từ từ. Tôi hay đi nhặt đồ cũ vì không phải là một đại gia mà có tiền sẵn để đầu tư. Ví dụ người ta bỏ nhà thì tháo dỡ ra cho tôi tấm ván, tôi nhặt về chất đống. Tôi như một loài chim xây tổ, tự đóng cửa, dựng nhà", ông kể.

Với nghệ sĩ Cao Minh, việc tự tay làm mộc, đóng từng khung cửa hay lao động chân tay không đơn thuần là công việc cải tạo nơi ở mà còn là cách rèn luyện kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn. Những trải nghiệm này cũng giúp ông có thêm vốn sống để hóa thân chân thật vào các vai diễn điện ảnh. Nam nghệ sĩ tự nhận mình khá khắt khe trong công việc, nếu sản phẩm chưa đạt yêu cầu hoặc không vừa ý, ông sẵn sàng đập bỏ để làm lại từ đầu.

NSƯT Cao Minh dành nhiều tâm huyết xây dựng không gian sống giữa thiên nhiên ở hồ Trị An Ảnh: Chụp màn hình CT Gõ cửa thăm nhà

Cao Minh chia sẻ dù nơi đây khá xa xôi và hẻo lánh, ông vẫn yêu quý mảnh đất bởi không gian thiên nhiên bao quanh, gần khu bảo tồn rừng Nam Cát Tiên và hồ nước ngọt Trị An. Với ông, đây là không gian để sống tự do, gần gũi thiên nhiên và làm những điều mình yêu thích. Hiện tại, ông duy trì nếp sinh hoạt khá sớm, thường đi ngủ lúc 18 giờ 30 và thức dậy từ 4 giờ 30 sáng.

Diễn viên Địa đạo xem không gian sống như một "vương quốc" riêng, nơi ông có thể đón tiếp những người yêu quý mình mà không làm phiền đến hàng xóm. Theo ông, khách đã không ngại đường xa đến thăm nghĩa là dành cho mình nhiều tình cảm. Vì vậy, ông luôn muốn có một món quà ý nghĩa để đáp lại sự trân quý ấy.

Với suy nghĩ đó, nam nghệ sĩ 6X mua ván ép về tự tay dựng một nhà hát bằng gỗ. Ông quan niệm ca hát là nghề duy nhất và cũng là giá trị mình có thể gửi tặng những người đã dành tình cảm cho ông. Nhà hát được thiết kế với kiến trúc có nét tương đồng với nhà thờ. Tuy nhiên, Cao Minh cho biết ông không theo tôn giáo nào mà chỉ thờ cúng ông bà. Kiểu kiến trúc này được ông lựa chọn chủ yếu vì khả năng tạo hiệu quả âm thanh tốt, giúp tiếng hát vang lên trọn vẹn khi biểu diễn và gửi tặng khách đến thăm.

Không chỉ là không gian biểu diễn, nhà hát còn chứa đựng những tâm tư và trăn trở của nam nghệ sĩ về nghề nghiệp, đặc biệt là việc gìn giữ, truyền tải giá trị dân ca đến thế hệ trẻ. "Căn nhà hát này là căn nhà hát nói thật của Cao Minh. Mọi trăn trở về nghệ thuật đều được tôi bày tỏ qua không gian này. Thú thật, tôi có nhiều nỗi buồn và suy nghĩ chưa thể giải tỏa. Chính những trăn trở đó thôi thúc tôi tìm đến một vùng đất xa xôi, tạo dựng không gian riêng để được sống và theo đuổi nghệ thuật theo cách mình mong muốn...", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Ông dựng một nhà hát bằng gỗ ngay trên đảo để làm quà tặng âm nhạc dành cho những du khách yêu quý ghé thăm Ảnh: Chụp màn hình CT Gõ cửa thăm nhà

Những trăn trở sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật

Nghệ sĩ Cao Minh tự nhận mình vẫn giữ tâm hồn trẻ thơ, thích bày biện, sáng tạo những điều thú vị trong cuộc sống. Ông cũng thừa nhận nghệ sĩ thường gặp khó khăn khi kinh doanh bởi tâm hồn bay bổng, nhưng bản thân luôn chọn cách sống thoải mái, không quá đặt nặng những khuôn khổ.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Cao Minh cho biết ông từng trải qua 9 năm học tập bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc (nay là Nhạc viện TP.HCM), từ những kiến thức cơ bản đến khi đủ điều kiện bước lên sân khấu. Xuất thân trong gia đình nông dân, đông con, ông càng trân trọng cơ hội học tập khi là thí sinh duy nhất trúng tuyển vào khóa học với chỉ tiêu một người. Theo ông, Sài Gòn giúp mình trưởng thành, văn minh hơn, mảnh đất Mã Đà nuôi dưỡng tâm hồn, còn quê hương là ký ức luôn in sâu trong máu thịt.

Dù mang nhiều nỗi buồn và trăn trở về nghề nhưng nghệ sĩ Cao Minh khẳng định âm nhạc đối với ông như một đạo sống gắn liền suốt đời Ảnh: Chụp màn hình CT Gõ cửa thăm nhà

Ở tuổi 66, nghệ sĩ Cao Minh vẫn tiếp tục đi hát nhưng thừa nhận có nhiều nỗi niềm với con đường nghệ thuật. Ông buồn khi những chương trình được đầu tư nghiêm túc, những tiết mục đòi hỏi quá trình học tập và rèn luyện bài bản đôi khi không tạo được hiệu ứng đám đông như các hình thức biểu diễn mang tính giải trí, gây chú ý.

Điều này khiến ông chủ động hạn chế biểu diễn. Tuy nhiên, việc ít xuất hiện cũng khiến ông đối diện với những lời bàn tán như thiếu kỷ luật hay không thuộc lời. Cao Minh lý giải có những ca khúc ông chỉ hát một lời vì phần lời còn lại không thực sự chạm đến cảm xúc của mình. Với ông, lao động nghệ thuật cũng là một cách tu dưỡng bản thân, còn âm nhạc là điều thiêng liêng, quý giá hơn cả cuộc đời. "Mọi người đừng nói Cao Minh không thích làm nghệ thuật. Tôi thích chứ, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ", ông bộc bạch.